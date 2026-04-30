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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Indignante video revela maltrato contra adulta mayor por parte de sus cuidadoras en el sur de Bogotá

Indignante video revela maltrato contra adulta mayor por parte de sus cuidadoras en el sur de Bogotá

La grabación hecha por un vecino muestra cómo la mujer de la tercera edad es jalada, empujada y golpeada mientras intenta resistirse. La Alcaldía de Ciudad Bolívar se pronunció.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 30 de abr, 2026
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Maltrato a adulta mayor en Bogotá: video expone agresión de sus cuidadoras
Maltrato a adulta mayor en Bogotá: video expone agresión de sus cuidadoras -
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Indignación y rechazo generó en las últimas horas la difusión de un video en el que se evidencia el maltrato físico y verbal sufrido por una adulta mayor a manos de sus cuidadoras en el sur de Bogotá. Las imágenes, grabadas por un ciudadano en vía pública, muestran cómo la mujer es jalada, empujada y golpeada mientras intenta resistirse, en un hecho ocurrido en el barrio Los Alpes, localidad de Ciudad Bolívar.

Video de maltrato a adulta mayor en Ciudad Bolívar causa indignación

El corto clip, que se viralizó rápidamente en redes sociales, fue clave para activar la intervención de las autoridades distritales. En el video se observa a dos mujeres forzando a la adulta mayor a caminar contra su voluntad, propinándole golpes en el rostro y empujones con las piernas, al tiempo que la increpan verbalmente con frases como: “¿No escuchó? Haga caso”, según se escucha en la grabación.

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Tras conocerse el caso, según el Ojo de la Noche de Noticias Caracol, la Alcaldía de Ciudad Bolívar confirmó que un equipo interinstitucional se desplazó hasta el lugar para atender la situación y garantizar la protección de la víctima. En un comunicado oficial, el Distrito informó que en el operativo participaron áreas de Seguridad y Convivencia, el referente de Vejez, la Comisaría de Familia, la Personería de Bogotá y el Grupo de Derechos Humanos de la Policía Nacional.

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“El objetivo primordial de esta movilización es garantizar la restitución de derechos y la protección integral de la ciudadana afectada. Actualmente, cada entidad competente se encuentra ejecutando acciones conjuntas para asegurar el bienestar físico y emocional de la víctima, reafirmando el compromiso inquebrantable de la administración local con el cuidado de nuestras poblaciones más vulnerables”, señaló la Alcaldía de Ciudad Bolívar en el pronunciamiento citado por Blu Radio.

En el mismo comunicado, las autoridades recordaron que “las personas mayores son sujetos de especial protección y garantes de derechos” y confirmaron que, como medida inmediata, la adulta mayor fue trasladada a una casa refugio, con el fin de evitar que continúe expuesta a situaciones de violencia y vulneración.

De acuerdo con información oficial, la mujer recibió atención inicial y acompañamiento psicosocial, mientras se adelantan las verificaciones correspondientes sobre su estado de salud. En paralelo, las autoridades competentes iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar la responsabilidad de las cuidadoras involucradas en los hechos.

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ÁNGELA URREA PARRA
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