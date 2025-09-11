En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / María Claudia Tarazona tras un mes de muerte de Miguel Uribe: “El mal tiene los días contados”

María Claudia Tarazona tras un mes de muerte de Miguel Uribe: “El mal tiene los días contados”

La esposa del fallecido Miguel Uribe Turbay entregó un mensaje desde el parque El Golfito, donde fue el atentado en contra del senador. Esto fue lo que dijo.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: septiembre 11, 2025 11:47 a. m.
