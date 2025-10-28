Madre que se lanzó con su bebé de 10 meses a río Bogotá fue judicializada: delito que le imputaron

La Fiscalía General de la Nación confirmó que una mujer de 25 años fue judicializada luego de que presuntamente arrojara a su hija de 10 meses al río Bogotá y posteriormente intentara lanzarse ella misma al afluente. El hecho, ocurrido la tarde de este lunes 27 de octubre en el sector Puente de Lata, entre las localidades de Engativá y Suba, generó una amplia reacción de las autoridades y de los testigos que presenciaron la escena.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Siga leyendo: Revelan estado de la bebé de 10 meses lanzada por su madre al río Bogotá: padre anuncia acciones).

De acuerdo con el más reciente comunicado del ente acusador, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra la mujer y fue señalada de atentar contra la vida de la menor. “En atención a los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario”, indicó la entidad.



Según la reconstrucción de los hechos, la joven llegó al lugar con la menor en brazos y, sin mediar palabra, la habría arrojado al río. Acto seguido, ella también se lanzó. Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, alertados por la comunidad, llegaron al punto e intentaron persuadirla para que desistiera, pero no lograron impedir el hecho. Los agentes ingresaron al agua para rescatar a ambas.



El subintendente Cristian Ortiz, del CAI La Gaitana, relató a Noticias Caracol cómo ocurrieron los momentos previos. “Al llegar observamos que estaba la ciudadana con la menor ahí y la intentamos persuadir, que intentara cambiar de decisión, a lo que ella coge y lanza a la menor y posteriormente se tira a ella. Al ver esa acción, pues decidí tirarme al río y mi compañero se tira también”, explicó el uniformado.

Publicidad

La intervención de los agentes y de un ciudadano que se encontraba en el lugar fue decisiva. En videos difundidos en redes sociales se observa cómo logran sacar primero a la bebé y luego a la madre. En las imágenes también se escuchan los gritos de las personas que pedían ayuda: “¡Se está ahogando, saca a la bebé!”. El patrullero Erick Echeverría, también del CAI La Gaitana, detalló que fue quien alcanzó a la menor en el agua. “Al ver que la mujer lanzó a la niña, pues yo sin pensarlo, con mi compañero me lanzo al río y logro rescatar a la niña con vida. Gracias a Dios me puso a mí como si fuera un ángel para salvar a esa menor”, señaló.

Una vez rescatadas, ambas fueron trasladadas inicialmente al hospital de Engativá, donde recibieron atención médica. Posteriormente, fueron remitidas al Hospital Simón Bolívar, en el norte de Bogotá, para un seguimiento más especializado. Las autoridades informaron que la madre, identificada como Marcela Mendoza, oriunda de Aracataca (Magdalena), se encuentra estable. Sin embargo, la salud de la bebé presentó complicaciones debido al agua que ingresó a sus pulmones.

Publicidad

“Le logro quitar a la menor a la señora y se la paso a mi compañero. Mi compañero saca a la menor, gracias a Dios. Y yo más adelante logro sacar a la señora también rescatándola”, añadió el subintendente Ortiz al narrar cómo se desarrolló la emergencia.



¿Qué delito le imputaron a la mujer que lanzó a su hija de 10 meses al río Bogotá? Esto dice la Fiscalía

La Fiscalía precisó que, con base en los elementos recaudados, un fiscal de la Seccional Bogotá imputó a Marcela Mendoza el delito de tentativa de homicidio, cargo que no aceptó durante la audiencia. La medida de aseguramiento en centro carcelario fue decretada como preventiva, mientras el proceso avanza en la etapa de recolección de pruebas.

El informe del caso detalla que el suceso se registró en medio de un aguacero, en una zona donde el cauce del río Bogotá presenta alto riesgo por la corriente. Los vecinos del barrio Lisboa, en Suba, fueron quienes alertaron a las autoridades al observar a la mujer cerca del borde del afluente con su hija en brazos. De inmediato, una patrulla del CAI La Gaitana acudió al lugar. Según versiones conocidas por Noticias Caracol, antes de llegar al sitio, la joven habría sostenido una videollamada con el padre de la menor. Allegados aseguraron que este contacto fue grabado y que, junto con los mensajes de chat entre ambos, hace parte del material que será revisado por las autoridades dentro del proceso judicial.

El padre de la bebé manifestó a través de su familia que interpondrá una denuncia formal contra la madre por intento de homicidio. Mientras tanto, el ICBF confirmó que desplegó un equipo interdisciplinario para acompañar a la menor y garantizar su atención integral y los médicos, que atendieron a la menor, informaron que debió ser sometida a un procedimiento para extraerle líquido de los pulmones y que permanece bajo observación.

Las autoridades continúan recopilando información sobre las circunstancias que llevaron a la mujer a tomar esta decisión. “Por todo lo anterior, un fiscal adscrito a la Seccional Bogotá le imputó el delito de tentativa de homicidio, cargo que no aceptó”, concluye el comunicado oficial de la Fiscalía.

Publicidad

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.