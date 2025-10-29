"Él lo hizo": hermana de Baby Demoni señala a novio de influencer como responsable y dice el porqué

Una supuesta conversación entre la hija de Baby Demoni y su padrastro ha generado más preguntas que respuestas en el caso de la joven de 24 años que murió en extrañas condiciones. Valentina Esquín, hermana de Alejandra Esquín, aseguró que fue el novio de la influencer quien le quitó a ella la vida.

En conversación con el pódcast Más allá del silencio, la hermana de Baby Demoni se refirió a los audios que reveló el novio de la joven fallecida y dijo que efectivamente “es la voz de mi sobrina”. Además, señaló que le parece “una bajeza lo que él hace: exponer a mi sobrina y vulnerar sus derechos, pues es una menor de edad. Él no tenía autorización de difundir esos audios. Quizá mi sobrina más adelante pueda sentirse culpable, ya que ella es la que sale hablando, pero no me pareció correcto lo que él hizo”.

Sobre la razón por la que el novio de Alejandra Esquín habría revelado dichos audios, la hermana de la influencer cree que fue “para librarse del tema, para lavarse las manos. Creo yo que si él hubiera querido saber sobre mi hermana, sobre su estado de salud o sobre mi sobrina, él hubiera estado desde el día uno con nosotros. Él desde que dejó a mi hermana en el hospital se perdió completamente. Él no apareció, no ha escrito, no ha llamado, no hemos tenido razón de él y creo que el silencio que él está brindando deja mucho, mucho más que pensar”.



"Grabó como si supiera lo que iba a pasar": hermana de Baby Demoni

Sobre una grabación que también reveló el novio de Baby Demoni, la hermana de la joven indicó que si “se supone que están en una pelea, él en qué momento va a pensar: ‘voy a ponerme a grabar esto’. O sea, como si él supiera lo que iba a pasar después de esa pelea, porque mi hermana, ella nunca tuvo signos de depresión o nunca intentó atentar contra su vida”.



El día que Alejandra Esquín fue hallada sin vida y luego trasladada a un centro asistencial, donde llegó sin signos vitales, el novio de la joven, dijo su hermana, “llegó y lo único que me decía era: ‘Venga, yo tengo que hablar con usted’. Yo le dije que ‘yo no tengo que hablar nada con usted. Mi hermana está aquí por su culpa’. Él decía que ‘estaba ofuscado, estábamos peleando’. Entonces, yo le dije que ‘yo no tengo nada que hablar con usted’. En ese momento, él dice si ‘preguntaron por la niña’ y dijo, ‘recoja esa niña, que yo soy el padrastro, yo no soy el papá’”.



Cuando se confirmó la muerte de su hermana, aseguró Valentina, ella llamó al novio de Alejandra y le dijo que “mi hermana se me fue por su culpa. Me pasó a la mamá, la madrastra, no sé, y ella me decía que ‘no busqué culpables, no guarde rencor en su corazón, busque de Dios”.

Después, al entierro de Baby Demoni, dijo Valentina, el novio de la influencer no fue: “Yo como hermana de Alejandra esperaba que él fuera o que nos llamara o preguntara ‘cómo están, quiero ir’. Él nunca se reportó, él nunca llamó, él nunca escribió. Nadie le iba a hacer daño”.

Finalmente, para la hermana de Baby Demoni, el novio de la influencer actuó con premeditación: “Para tener todos los videos, audios y fotos, sí”. Frente a la pregunta de si ella creía que el novio de su hermana le quitó a ella la vida, su respuesta fue “sí, él lo hizo. Mi hermana no hubiera sido capaz de quitarse la vida y menos si iba a saber que iba a dejar a mi sobrina sola. Ella veía por los ojos de mi sobrina. Mi sobrina era todo para ella”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias