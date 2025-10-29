La vida secreta de Carlos Duarte, sus negocios con la mafia argentina y su asesinato en Bogotá

La Interpol rastrea los últimos movimientos de un hombre asesinado en un reconocido restaurante ubicado frente a la Fiscalía General de la Nación en Bogotá. Según las autoridades, la víctima, identificada como Carlos Duarte Díaz, de 52 años, sería uno de los narcotraficantes más buscados de la Argentina.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El hombre se encontraba departiendo en un local de hamburguesas cuando los sicarios ingresaron y le dispararon en cuatro oportunidades. Dos de los disparos, según las autoridades, fueron en el rostro de la víctima.

Imágenes reveladas por la Fiscalía muestran al hombre moribundo siendo trasladado por agentes de la Fiscalía, Policía y demás personas a un centro asistencial, donde horas después perdió la vida.



Al iniciar la investigaciones sobre el hombre asesinado, la Policía Nacional reveló que en el año 2012 este sujeto, que se registro como comerciante, para ese entonces había denunciado una extorción en su contra.



Carlos Duarte y sus supuestos negocios ilegales en el fútbol argentino

Ahora, las autoridades de Colombia y de Argentina investigan si el crimen de Carlos Duarte estaría relacionado con una investigación que adelantan, pues él, al parecer, hizo parte de una red criminal dedicada al lavado de dinero. Investigadores de la Interpol revelaron que Duarte habría investido dineros producto del narcotráfico en transacciones relacionadas con algunos futbolistas que negociaba especialmente en Suramérica.



En cuanto a los negocios con futbolista que tendría Carlos Duarte Díaz, el diario argentino Clarín reveló que este sujeto habría tenido conversaciones con el club Rosario Central. Sin embargo, no se concretó ningún tipo de negocio entre el supuesto narcotraficante con el cuadro rosarino.

Publicidad

Además, el acercamiento con clubes de fútbol no era el único negocio que habría tenido el hombre asesinado, pues también habría tenido negocios con organización de partidos de fútbol internacionales, inversiones en clubes de ligas de ascenso en el fútbol argentino, dineros en negocios relacionados con un crematorio en Villa Gobernador Gálvez e incluso tendría intereses con la instalación de luminarias en municipios como Vicente López, Avellaneda y Ezeiza.

En 2015, un hombre que sería socio de Duarte, identificado como Guillermo Heisinger, fue detenido por las autoridades en un lujoso apartamento de Recoleta. Por su parte, el hombre asesinado en Bogotá estuvo prófugo de la justicia desde entonces y se creía que vivía en Argentina con una identidad falsa.

Publicidad

Además de la información que ya tienen en poder la Interpol y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, los investigadores hicieron un barrido de la zona donde ocurrió el crimen con el fin de establecer quiénes eran las dos personas que lo acompañaban y el recorrido de los sicarios.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE CÉSAR CHAPARRO PINZÓN, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL