En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
HURACÁN MELISSA
SICARIATO EN BOGOTÁ
DESPLIEGUE DE EE. UU. EN CARIBE
LAURA GALLEGO
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / La vida secreta de Carlos Duarte, sus negocios con la mafia argentina y su asesinato en Bogotá

La vida secreta de Carlos Duarte, sus negocios con la mafia argentina y su asesinato en Bogotá

A este hombre, quien contaba con un extenso pasado criminal, le quitaron la vida al interior de un local de hamburguesas. Las autoridades están rastreando los últimos movimientos que tuvo antes de su homicidio.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 29 de oct, 2025
Comparta en:
La vida secreta de Carlos Duarte, sus negocios con la mafia y su asesinato en Bogotá
Noticias Caracol

Publicidad

Publicidad

Publicidad