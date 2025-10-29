Momentos de pánico por madre que se lanzó con bebé a río Bogotá: hablan policías que las rescataron

Lo que era una tragedia se convirtió en un acto heroico y casi milagroso. El pasado lunes 27 de octubre, en horas de la tarde, una madre decidió lanzarse con su hija -de solo 10 meses- al contaminado río Bogotá. El dramático suceso tuvo lugar en el barrio Lisboa, de la localidad de Suba, específicamente en el sector conocido como Puente Lata.

La mujer, identificada como Marcela Mendoza, de 25 años y oriunda de Aracataca, Magdalena, llegó al cuerpo de agua amenazando con saltar con la menor. De inmediato, un grupo de vecinos alertaron a las autoridades y los uniformados del CAI La Gaitana de Suba llegaron a atender la situación. Primero, intentaron persuadirla para que cambiara de opinión, pero no tuvieron éxito. Según el relato policial, ella hizo caso omiso a las advertencias e, incluso, lanzó a la niña antes de tirarse ella misma al agua.

Actuando inmediatamente, dos uniformados de la Policía Metropolitana se lanzaron al río, para salvar a la mujer y su niña de morir ahogadas. Quienes las rescataron fueron el subintendente Cristian Ortiz y el patrullero Erick Echeverría. A pesar de la contaminación y la inclemencia del clima, los agentes no dudaron en arriesgar sus vidas para salvar a la bebé de 10 meses.



"En un momento lo puso al lado, lanzó a la niña y se tiró ella": subintendente Ortiz

"Al ver que la mujer lanzó a la niña, pues yo sin pensarlo, con mi compañero, me lanzo al río y logro rescatar a la niña con vida", narró el patrullero Echeverría, añadiendo que se sintió como un "ángel" para salvar a la menor.



El subintendente Ortiz confirmó que le quitó la niña a la mujer y se la pasó a su compañero para ponerla a salvo. Posteriormente, él logró rescatar a la señora también.



Ortiz le dijo a Noticias Caracol que, pese a que la intentan persuadir, la mujer nunca los escuchó y se lanzó. “Sin pensarlo dos veces -siendo yo padre de una niña de dos años- me lancé al río sin importar la contaminación. La reacción de mi compañero de lanzarse también permitió que rescatáramos a la bebé sana y salva”, contó.

Los policías revelaron que 200 metros más adelante también se logró el rescate de la mamá, pero había temor por las corrientes del río. En tanto, el patrullero Echeverría dijo que su único pensamiento era “salvar a esa bebé”, quien no tenía la culpa de las decisiones que había tomado su madre.

El subintendente Ortiz recordó que Mendoza nunca les respondió a los mensajes que intentaban persuadirla, su única acción era mirar el celular. "En un momento lo puso al lado, lanzó a la niña y se tiró ella", contó.



Madre de la bebé fue enviada a prisión

Ambas mujeres fueron inicialmente trasladadas al Hospital de Engativá y, posteriormente, al Hospital Simón Bolívar. Si bien el último informe médico indica que Mendoza está "totalmente estable", la condición de la menor se complicó. La bebé deberá ser sometida a un procedimiento para extraerle líquido a sus pulmones en las próximas horas.

Mientras la madre espera la judicialización (un delito que ya le fue imputado, según un reporte anterior), el padre de la niña ha anunciado acciones legales. Allegados confirmaron que el progenitor prepara una denuncia formal por intento de homicidio contra Mendoza. Además, se reveló que, momentos antes del incidente en Puente Lata, la madre estaría hablando con el padre por videollamada. Este contacto fue grabado y, junto con chats entre los progenitores, constituye material probatorio clave para la denuncia.

Entretanto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se hará cargo de la niña una vez le realicen los procedimientos médicos que necesita. Por su parte, la Fiscalía señaló que a Marcela Mendoza se le imputó el delito de tentativa de homicidio, cargo que no aceptó durante la audiencia. No obstante, fue decretada la medida de aseguramiento en centro carcelario de manera preventiva, mientras el proceso avanza en etapa de recolección de pruebas.

