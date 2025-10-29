En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Momentos de pánico por madre que se lanzó con bebé a río Bogotá: hablan policías que las rescataron

Momentos de pánico por madre que se lanzó con bebé a río Bogotá: hablan policías que las rescataron

Marcela Mendoza fue imputada por tentativa de homicidio. Policías contaron que, pese a los mensajes que intentaban persuadirla, la madre solo miraba al celular. "Me lancé al río sin importar la contaminación", contó uno de ellos en Noticias Caracol.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 29 de oct, 2025
Rescate de bebé en Suba.

