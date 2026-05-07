Movilidad en Bogotá: manifestaciones afectan la avenida Caracas y operación de TransMilenio

La movilidad en la capital colombiana atraviesa una tarde compleja debido a una serie de manifestaciones iniciadas en las inmediaciones de la Universidad Pedagógica Nacional.



Los bloqueos se concentran en la intersección de la avenida Caracas con calle 76, donde autoridades y organismos de tránsito realizan desvíos y control vehicular. Varias estaciones permanecen cerradas y miles de pasajeros se ven afectados por los cambios operacionales implementados durante la jornada.



Así está la movilidad en Bogotá minuto a minuto

6:18 p.m. Un grupo de manifestantes salió de las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional; algunas personas cubren sus rostros.

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5:52 p.m. Secretaría de Movilidad reportó que los manifestantes permanecen ubicados en la intersección de la avenida Caracas con calle 76, generando afectación en el tránsito vehicular.

Las autoridades recomendaron como rutas alternas:



Calle 67

Calle 80

5:47 p.m.TransMilenio informó que continúan los desvíos para la flota troncal por cuenta de las manifestaciones registradas en la calle 72, a la altura de la Universidad Pedagógica Nacional.

Según el reporte del sistema:



Los servicios hacia el sur operan por la NQS.

Los servicios hacia el norte transitan por la carrera Sexta para posteriormente tomar la NQS.

También permanecen cerradas las estaciones de la troncal Caracas Centro entre la calle 76 y la calle 26. Las rutas duales M81, M84 y los servicios TransMiZonal continúan desviando sus recorridos.



5:20 p.m. TransMilenio anunció el inicio de desvíos para la flota troncal debido a las protestas.



Fueron cerradas las siguientes estaciones:



Calle 76

Temporal Flores

Temporal Calle 57

Temporal Marly

Temporal Av. 39

Calle 34

Calle 26

5:06 p. m. Los primeros reportes de afectación se registraron en la calle 72 con carrera 11, frente a la Universidad Pedagógica Nacional.



Recomendaciones para usuarios y conductores

Las manifestaciones mantienen restricciones importantes sobre la troncal Caracas Centro, uno de los corredores con mayor flujo de pasajeros en Bogotá. Mientras avanzan las protestas, las autoridades de tránsito y personal operativo de TransMilenio continúan implementando medidas para reducir el impacto en la movilidad.

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Las autoridades recomendaron a los ciudadanos tomar vías alternas y prever mayores tiempos de desplazamiento durante la tarde y noche de este jueves.

Entre las principales recomendaciones están:



Consultar el estado de las rutas antes de iniciar el viaje.

Evitar transitar por la avenida Caracas en el tramo afectado.

Utilizar corredores alternos como la NQS, calle 67 y calle 80.

Mantenerse atentos a las actualizaciones de Movilidad Bogotá y TransMilenio.

Por ahora, persisten los cierres de estaciones y los desvíos tanto para buses articulados como para rutas zonales. Se reporta la afectación de más de 30 mil usuarios del transporte público afectados, por lo que recomiendan a los ciudadanos buscar rutas alternas y prever mayores tiempos de desplazamiento durante el resto de la jornada

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co