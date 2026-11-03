Mujer dio a luz a su bebé en un taxi en Suba: patrullera de la Policía asistió el parto

Una mujer dio a luz a su bebé dentro de un taxi en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, gracias a la asistencia de uniformados de la Policía Nacional que llegaron al lugar tras recibir un llamado de emergencia. La patrullera Jessica Castro y su compañero, el patrullero Emanuel, auxiliaron a la madre durante el nacimiento y posteriormente la trasladaron, junto con el recién nacido, al Hospital de Suba, donde recibieron atención médica.



Los hechos ocurrieron en inmediaciones del parque Villas del Rincón. Según el relato de la uniformada, ella y su compañero se encontraban realizando labores de patrullaje cuando recibieron una comunicación de la central de radio que alertaba sobre una mujer en trabajo de parto en ese sector.

Al llegar al sitio, encontraron a la ciudadana dentro de un vehículo de servicio público, donde estaba a punto de dar a luz. Ante la situación, los policías buscaron apoyo de las personas que se encontraban en el lugar para conseguir unos guantes y atender el nacimiento.

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La respuesta de la comunidad fue inmediata y permitió que los uniformados contaran con los elementos necesarios para asistir a la mujer. La patrullera Jessica participó en la atención del parto y recibió al bebé, quien nació en buenas condiciones.



En su relato, la uniformada explicó la satisfacción que sintió al poder ayudar a la mujer durante el nacimiento de su hijo y comprobar que ambos se encontraban bien. “Me dio mucha alegría saber que dentro de mi profesión y lo que hago día a día pude ayudar a una ciudadana a que trajera su bebé al mundo”, expresó.



Después del nacimiento, la patrullera puso al recién nacido sobre el pecho de su madre. Una vez verificaron que el bebé se encontraba bien, los uniformados se dirigieron rápidamente al Hospital de Suba para que tanto la mujer como el pequeño recibieran los primeros auxilios y la atención médica correspondiente.

Dos patrulleras de la Policía de Bogotá (@PoliciaBogota), asisitieron un parto dentro de un taxi en el barrio El Rincón, localidad de Suba. pic.twitter.com/YJK1N2D8pV — Mauricio Vanegas (@Marovaan) November 3, 2026

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La madre agradeció la ayuda de los uniformados

La mujer también compartió su agradecimiento a los policías que la auxiliaron durante el nacimiento de su hijo. Según contó, se encontraba trabajando como recicladora y no esperaba que el parto se presentara en ese momento.

“Quería agradecerle a la Policía Nacional por haber ayudado en mi caso, que tuve a mi bebecito en el taxi. Además a la patrullera Jessica, que me atendió”, manifestó. La madre confirmó que se encontraba bien en el Hospital de Suba y agradeció nuevamente la intervención de los uniformados. "Todo está bien gracias a ellos. Muchas gracias”, expresó.

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En las imágenes se logra ver en el momento que, tanto el bebé como su mamá, ingresaron al centro de salud.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co