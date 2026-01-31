Mujer fue capturada tras intentar ingresar droga oculta en huevos a una estación de Policía

Los controles de seguridad en una estación de Policía del sur de Bogotá permitieron frustrar el ingreso de estupefacientes a una celda, luego de que una mujer fuera descubierta cuando presuntmente intentaba introducir marihuana oculta en una cubeta de huevos.



La mujer fue sorprendida por uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá en la localidad de Usme, en el sur de la capital. El caso ocurrió durante los horarios establecidos para la entrega de alimentos a personas privadas de la libertad y terminó con la captura de la implicada y fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la información oficial, los hechos se registraron cuando la mujer llegó a la estación con una bandeja de huevos, asegurando que el alimento estaba destinado a un hombre que se encontraba detenido en ese lugar. Sin embargo, durante los controles rutinarios de verificación que adelantan los uniformados para el ingreso de alimentos, uno de los policías notó irregularidades en el aspecto de los huevos, lo que despertó sospechas sobre su contenido.

Tras una revisión más detallada, los agentes comprobaron que los huevos habían sido manipulados y que en su interior se encontraban elementos con características similares a la marihuana. Gracias a esta inspección preventiva, el estupefaciente no logró ingresar a las celdas, evitando así que fuera entregado a la persona detenida a la que iba dirigido.



El teniente coronel Norberto Caro, oficial de guarnición de la Policía de Bogotá, explicó cómo se desarrolló el procedimiento y resaltó la importancia de los controles en este tipo de instalaciones.

“En las últimas horas, en la estación de Policía de Usme se logra la captura de una mujer quien pretendía visitar a un ciudadano privado de la libertad llevándole un alimento. En este caso eran unos huevos que al interior contenían una sustancia con características similares a la marihuana. Gracias a los controles que se tienen en este lugar, se logra detectar dicho elemento, por lo cual es dejada a disposición de la autoridad judicial competente para que responda por estos hechos”, señaló el oficial.

Según confirmaron las autoridades, la mujer capturada, de 61 años, deberá responder ante la justicia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Esta conducta contempla penas que pueden oscilar entre 10 y 29 años de prisión, es decir, entre 128 y 360 meses, así como multas que van desde 1.334 hasta 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con el gramaje de la sustancia incautada.

Tras el procedimiento policial, fue trasladada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará las investigaciones correspondientes para determinar su responsabilidad penal y definir su situación jurídica.

Las autoridades recordaron además a la ciudadanía la importancia de respetar las normas establecidas para el ingreso de alimentos a estaciones de Policía y centros de reclusión, y advirtieron que cualquier intento de vulnerar estos controles constituye un delito que puede acarrear sanciones penales.

Finalmente, la Policía Metropolitana de Bogotá hizo un llamado a la comunidad para denunciar cualquier hecho sospechoso o contrario a la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123. Según la institución, la colaboración ciudadana sigue siendo una herramienta clave para prevenir delitos, fortalecer los procesos investigativos y contribuir a la seguridad en las diferentes localidades de la capital.

