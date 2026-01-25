Niño de 9 años reportado como desaparecido fue hallado sin vida en Bogotá: estaba junto a su padre

Bogotá permanece conmocionada tras confirmarse el fallecimiento de Adrián Mathias Pinzón Calvo, un niño de 9 años que había sido reportado como desaparecido desde el 17 de enero, y de su padre, Marco Antonio Pinzón. Ambos fueron encontrados sin vida en la mañana del jueves 22 de enero en un sector boscoso cercano a la iglesia del barrio Los Laches, una zona ubicada en el suroriente de la capital.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con información oficial entregada por las autoridades, el hallazgo se produjo luego de que miembros de la comunidad alertaran sobre la presencia de dos personas sin signos vitales en el lugar. Tras recibir el reporte, unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y de la Policía Judicial se desplazaron hasta el sitio para adelantar los procedimientos correspondientes.

Una vez en la zona, los investigadores realizaron la inspección técnica de los cuerpos y el levantamiento, además de recopilar elementos materiales probatorios que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Los reportes preliminares indican que tanto el niño como el adulto presentaban impactos de arma de fuego, información que es analizada dentro del proceso investigativo.



La hipótesis que manejan autoridades del caso de niño encontrado muerto

Según lo que se ha conocido hasta el momento, una de las principales hipótesis que manejan las autoridades apunta a que el padre habría causado la muerte del menor y posteriormente se habría quitado la vida. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada de manera definitiva y continúa bajo verificación mientras avanzan los análisis forenses y judiciales.



El menor había sido visto por última vez el sábado 17 de enero, cuando salió de su vivienda en el barrio Lucero Bajo, en la localidad de Ciudad Bolívar, en compañía de su padre. Según relató la familia, el hombre había solicitado permiso para pasar unas horas con el niño y llevarlo a un centro comercial del sector. Desde ese momento, no se volvió a tener comunicación con el menor, lo que generó preocupación entre sus allegados.



La Fiscalía General de la Nación, a través de su seccional en Bogotá, informó que se abrió una indagación preliminar para esclarecer lo ocurrido. Esta etapa busca establecer con precisión la secuencia de los hechos, las responsabilidades y las circunstancias que rodearon el caso. Mientras avanzan las investigaciones, familiares y personas cercanas al menor esperan respuestas que permitan comprender lo sucedido.



Familia había reportado la desaparición del menor

Según la información recopilada por El Tiempo, el hombre había solicitado permiso a la familia para pasar unas horas con su hijo, con el argumento de llevarlo a un centro comercial del sector y compartir tiempo con él. Desde ese momento, no se volvió a tener comunicación con el menor. La familia, al notar que el niño no regresaba a casa y que no respondía llamadas, inició una búsqueda por su cuenta y posteriormente acudió a las autoridades para interponer la denuncia formal por desaparición.

Publicidad

De acuerdo con lo informado por un familiar a este medio, Adrián Mathias se encontraría bajo el cuidado de su familia materna desde hacía varias semanas. Su madre reside en Estados Unidos y su padre había sido internado previamente en una clínica de salud mental en Bogotá, debido a problemas psiquiátricos que, según familiares, se habían agravado en los meses anteriores. Mientras el hombre recibía tratamiento, una tía del niño habría asumido su cuidado.

La tía del menor explicó que desde diciembre había asumido la responsabilidad de cuidarlo, luego de que el padre fuera internado. Relató que, pese a su estado de salud y a la ruptura con la madre del niño, el hombre insistía de manera constante en retomar el vínculo con su hijo. "Nos decía que quería compartir con él, recuperar el tiempo perdido, porque sentía que el niño ya se había olvidado de él", indicó.

Publicidad

El jueves 22 de enero, la búsqueda terminó de manera trágica. Habitantes del barrio Los Laches, en una zona boscosa ubicada en la parte alta del sector cercano a la iglesia del barrio Egipto, informaron a las autoridades sobre la presencia de dos personas sin vida. Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron que se trataba del menor desaparecido y de su padre.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co