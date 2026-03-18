Siniestro vial entre tractocamión y motociclista en la Autopista Sur de Bogotá: una persona muerta

Un grave siniestro vial se registra en la tarde de este miércoles en la Autopista Sur con carrera 55, en sentido Oriente – Occidente, a la altura del sector de Venecia, en el sur de Bogotá. De acuerdo con información preliminar de la Secretaría de Tránsito, el hecho involucra a un tractocamión y una motocicleta, dejando como saldo una persona fallecida.



El incidente ocurrió justo frente a la estación Venecia, en un corredor vial de alta congestión, lo que ha generado importantes afectaciones en la movilidad de la zona. En el lugar ya hacen presencia unidades del Grupo Guía, que adelantan labores de regulación del tráfico y desvíos para mitigar el impacto en la circulación de vehículos.

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Aunque hasta el momento no se han revelado detalles oficiales sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias exactas del siniestro, imágenes que circulan en redes sociales muestran un tractocamión con un contenedor de color naranja involucrado en el hecho. Según versiones preliminares difundidas por usuarios, el vehículo de carga pesada habría pasado por encima del motociclista; sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

#GestiónDelTráfico



[01:53 p.m.] #MovilidadAhora | Se registra congestión vehicular en el corredor de la Autopista Sur con carrera 55, en sentido Oriente - Occidente, debido a siniestro vial con fatalidad.



👮Grupo Guía continúa desviando y gestionando el tráfico en la zona. https://t.co/PuKGp4UXRU pic.twitter.com/WmVCGlEmbt — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) March 18, 2026

Las autoridades de tránsito se encuentran en el sitio adelantando las primeras indagaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. Asimismo, se recomienda a los conductores tomar vías alternas y atender las indicaciones del personal en la zona, debido a la congestión que persiste en este importante corredor del sur de la ciudad.



Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un reporte oficial con más detalles sobre este siniestro que enluta nuevamente las vías de la capital.



NOTICIA EN DESARROLLO