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TransMilenio habilitó estas rutas para quienes asistan al Festival Estéreo Pícnic 2026

El Festival Estéreo Picnic 2026 se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de marzo en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Así funcionarán las rutas.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 18 de mar, 2026
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Festival Estéreo Picnic 2026: rutas de TransMilenio para quienes asistan al festival
Festival Estéreo Picnic 2026: rutas de TransMilenio para quienes asistan al festival -
Getty Images - Colprensa

El Festival Estéreo Picnic 2026 se realizará los días 20, 21 y 22 de marzo en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Debido al movimiento de personas que se desplaza hacia este punto de la ciudad durante las jornadas musicales, TransMilenio definió un esquema de rutas y horarios con el fin de facilitar los trayectos de ida y regreso. La empresa de transporte público anunció la habilitación de servicios troncales, rutas zonales y tres recorridos especiales destinados al retorno nocturno.

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Servicios de TransMilenio y SITP para ir y volver del FEP

Durante los tres días del Festival Estéreo Picnic, la red contará además con 33 servicios zonales que operan por los corredores principales que rodean el parque. Estos servicios permiten conexiones desde varios puntos de Bogotá y ofrecen una opción de desplazamiento continuo en horario habitual. Por la avenida 68, los usuarios pueden encontrar recorridos como Fontibón – Porciúncula, Mirandela – El Uval, Toberín – Metrovivienda, Terminal – Terminal Salitre, Engativá – Norte, Fontibón – Chapinero, Bosa Santa Fe – Engativá, Bosa San José – Calle 153, Terminal Norte – Usme, Engativá – Usme, Terminal Norte – Makro – Tierra Buena o Bosa – Suba, entre otros. Estos servicios cubren zonas extensas y funcionan como soporte principal para los desplazamientos previos a la entrada al parque.

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Para quienes utilicen el componente troncal, el sistema mantendrá 14 servicios con paradas en estaciones cercanas al área del evento. Entre estas se encuentran tramos clave de la avenida NQS, la avenida El Dorado y la propia zona de influencia del parque. Las estaciones Movistar Arena, Salitre El Greco – Vive Claro y CAN – British Council conforman la red de puntos de acceso que conectan los flujos de usuarios con el sector del Simón Bolívar. Estos servicios estarán disponibles en los horarios regulares del sistema, lo que permite planear viajes sin cambios operativos que afecten la entrada al festival.

En cuanto al retorno, TransMilenio dispuso tres rutas especiales TransMiZonales que operarán después de los conciertos. Esto responde a la alta demanda de transporte que se concentra al cierre de cada jornada, cuando miles de personas se movilizan simultáneamente hacia distintos sectores de Bogotá. Las tres rutas habilitadas tendrán destino hacia Unicentro, Septimazo y Avenida 1.° de Mayo, cubriendo así norte, centro y sur de la ciudad.

Estos servicios partirán desde la intersección de la calle 53 con carrera 66A, ubicada en el costado sur del parque. La entidad informó que los buses serán despachados acorde con la demanda que se presente en cada noche del evento. Esto significa que la frecuencia no será fija, sino ajustada según la cantidad de personas que lleguen al punto de abordaje al cierre de las actividades. Los servicios especiales funcionarán hasta aproximadamente las 2:00 de la madrugada, ampliando la operación más allá del horario habitual del sistema troncal.

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Estas rutas buscan distribuir mejor a los usuarios y evitar congestiones críticas. En el caso de quienes se movilicen hacia el sur y suroccidente, la ruta especial que recorre la avenida Primero de Mayo tendrá paradas en sectores como Gran Estación, Salitre Plaza, Multiplaza y el corredor de Bavaria, lo que permite cubrir una zona amplia con un único servicio. Este recorrido está diseñado para atender el flujo que se dirige hacia estas localidades después de la finalización de los conciertos.

Durante los días del festival, las autoridades de movilidad reiteraron recomendaciones para evitar retrasos o dificultades. La sugerencia principal consiste en planear los desplazamientos con anticipación, identificar previamente la ruta más conveniente y portar la tarjeta de transporte recargada antes de ingresar al evento. Esto reduce la permanencia en filas después del cierre y evita aglomeraciones en los puntos de recarga durante la madrugada. También se aconseja verificar en los canales oficiales de TransMilenio cualquier ajuste operativo que se implemente durante los días del festival.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
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