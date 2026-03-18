25 minutos de terror: así fue el robo a mujer dentro de conjunto residencial al norte de Bogotá

En el mes de octubre de 2025 se registró un robo en un conjunto residencial cerca al centro comercial Unicentro, en el norte de Bogotá. La víctima decidió romper su silencio por el poco avance que tienen las investigaciones en este momento. Este es uno de los casos de los tantos que ha insistido el alcalde Carlos Fernando Galán, pidiéndole ayuda a la comunidad, a los establecimientos comerciales, incluso a los conjuntos para que entreguen todo el material probatorio que permita adelantar las investigaciones y, sobre todo, los videos que permitan dar con las pistas para poder hallar a los delincuentes que cometan hurtos y atracos en la ciudad.

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En el norte de la ciudad se presentó uno de estos casos. La víctima está pidiendo que entreguen los videos de cámara de seguridad para poder entregar a la Fiscalía General de la Nación y así iniciar la investigación en forma. Se está adelantando algunas investigaciones por parte de la Policía Judicial para tratar de resolver esta situación. El relato de la empresaria es aterrador. Según ella, su secuestro y el robo de sus joyas y su dinero ocurrió en su apartamento, cuyo conjunto tiene dos rigurosos anillos de seguridad con personal de vigilancia y conserjes.



¿Cómo fue el robo a mujer en conjunto residencial de Bogotá?

"Me rompieron las sábanas. Me amordazaron desde la boca, las manos y los pies. Me botaron en la cama y me pusieron una almohada encima", relata Pilar Diago, en entrevista para Noticias Caracol. Para ella, ese infierno de estar indefensa en manos de los delincuentes dentro de su apartamento comenzó hacia las 8 de la noche a mediados de octubre pasado. "Oí unos pasos y pues me quedé mirando pensando que era la televisión, cuando de pronto entran dos tipos, abrieron la puerta de mi cuarto. Entraron dos tipos, me amarraron, me dijeron: 'Quieta, quieta, quieta'. Y empezaron a buscar dónde estaba la caja fuerte y todas las cosas de plata", agregó la mujer.



Según la víctima, los delincuentes preguntaron insistentemente por la caja fuerte mientras ella seguía amordazada y amarrada de pies y manos sobre la cama. Para ella fueron 25 minutos de miedo y zozobra. "Estuvieron 45 minutos dentro del conjunto y en mi casa estuvieron 25 minutos. Eso fue catalogado como secuestro, atraco y hurto por la Fiscalía", contó Diago, cuyo caso llegó a una de las oficinas de los abogados más prestigiosos del país, Jaime Granados, que le ordenó a su equipo de trabajo ponerse al frente de la investigación.



"Ha tenido casi que nulos avances por cuanto lo único que se ha realizado por parte de la Fiscalía fue ampliación de denuncia a la señora Pilar Diago, que es la víctima. En ese devenir, hasta donde tenemos conocimiento, no se ha requerido a la administración para que como mínimo tenga los respectivos soportes, que en este caso serían los videos", explicó Miguel Guaquetá, abogado de Pilar Diago y miembro del equipo de Jaime Granados. (Lea: Millonarias joyas, videos en casino y pistas de desaparición de David Acosta: “No tengo paz”).

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Sobre este caso, Noticias Caracol consultó con la Fiscalía local, que aseguró que el caso está marchando y que ya hay unas órdenes de trabajo para que los investigadores puedan recaudar pruebas. La administración y la víctima están en procesos de conciliación. El alcalde Carlos Fernando Galán también insiste en que se colabore con la entrega de los videos, por eso también ha adelantado reuniones con congresistas para mirar cómo se pueden buscar fórmulas con tecnología, con todo lo que tiene que ver con reestructuración a leyes y también a los códigos para que estas investigaciones terminen con la captura de los delincuentes.