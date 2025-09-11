En vivo
BOGOTÁ  / ¿Qué pasó con el caso del niño Dilan Castro? Habla la familia del menor que murió en Usme

¿Qué pasó con el caso del niño Dilan Castro? Habla la familia del menor que murió en Usme

Medicina Legal señaló que la muerte fue por asfixia mecánica. Sin embargo, dos años después del deceso, los familiares siguen sin mayores respuestas sobre qué fue lo que pasó.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: septiembre 11, 2025 02:26 p. m.
Dilan Castro
Dilan Castro, niño hallado muerto en Usme.
Cortesía

