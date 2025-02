Nueva EPS habló sobre adulto mayor que se desmayó mientras esperaba sus medicamentos

Un video, que se ha hecho viral en redes sociales, ha causado indignación entre los usuarios de las EPS en Colombia , pues un adulto mayor, identificado como Augusto García, se descompensó mientras esperaba sus medicamentos a las afueras de la Nueva EPS.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves 20 de febrero y en las imágenes se ve a un grupo de mujeres intentando ayudar al abuelo, quien no respondía.

“Esperando los medicamentos de la Nueva EPS, se acabó de morir un adulto mayor aquí afuera. Ustedes tienen la culpa. Ese señor lleva horas aquí desde esta mañana”, dijo una mujer desesperada.

(Lea también: Ministerio de Salud pidió anular uno de los autos de la Corte Constitucional sobre la UPC)

Publicidad

¿Qué dijo la Nueva EPS?

La Nueva EPS se pronunció y a través de un comunicado mencionó que “lamentamos la situación presentada con nuestro afiliado Prudencio Augusto García, quien sufrió un percance en unos de los operadores farmacéuticos que dispensa medicamentos a la EPS, y de manera inmediata se coordinó una auditoría recurrente que permita identificar las barreras y presentar estrategias que disminuyan nuevas fallas en la prestación de este servicio”.

La empresa prestadora de salud aseguró que el adulto mayor fue atendido: “Con respecto al estado de salud de nuestro afiliado, es importante señalar que en este momento el paciente recibe atención en una Unidad de Cuidado Intermedio de la Clínica Medical, donde se le ha garantizado la atención adecuada”.

Publicidad

Además, la EPS señaló que, en cuanto a la entrega de los medicamentos del afiliado que se descompensó, “desde el seguimiento se confirmó la entrega de sus fórmulas el pasado 19 de febrero y no presenta retrasos en su dispensación”.

Respuesta de la Nueva EPS - Redes sociales

Finalmente, la Nueva EPS indicó que “nuestra prioridad como Empresa Promotora de Salud es garantizar la prestación de salud a nuestros afiliados con las mejores condiciones disponibles, en términos de oportunidad y calidad, a través de las Instituciones Prestadoras de Salud que tenemos contratadas”.

Ante lo comunicado por la Nueva EPS, varios usuarios dejaron sus quejas en las redes sociales de la prestadora de salud. “A mi mamá, que es una paciente con colostomía, no le entregan las bolsas y barreras a tiempo. Se han juntado dos entregas y tenemos que seguir ‘esperando’ ¿Ustedes creen que un paciente así puede esperar? Hemos comprado bolsas y barreras mientras llegan las que ustedes deben entregarnos”, “llevo seis meses que no me entregan anticonvulsivantes y ni con tutela se ha podido. Fui a la oficina que me cambiaran de operador y me dijeron que no se podía” y “van 2 meses que no le entregan los medicamentos del corazón y 3 meses gotas del glaucoma de mi mamá”, denunciaron algunos usuarios.

(Lea también: No solo del Sisbén: estas personas en Colombia también podrán obtener el pasaporte gratis en 2025)

Publicidad

CAMILO ROJAS

PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo