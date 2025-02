Ministerio de Salud pidió anular uno de los autos de la Corte Constitucional sobre la UPC

El Ministerio de Salud pidió la nulidad de uno de los autos en donde la Corte Constitucional le ordenaba revisar el valor de la UPC, o el dinero que financia las atenciones en salud.

El documento del Ministerio señala que la Corte Constitucional no tenía la competencia para declarar insuficiente ni fijar el valor de la UPC, sino que dichas atribuciones están en cabeza del Consejo de Estado.

Además, asegura que la Corte no garantizó el debido proceso porque no puso en conocimiento del Gobierno la información entregada por los gremios del sector. Enfatiza que la Corte no podía basar sus decisiones en afirmaciones infundadas de las EPS.

Más allá del debate jurídico, la preocupación persiste en el sector salud.

Jorge Toro, director de la Unión de IPS de Colombia, manifestó: “Vamos a tener que ver más aplazamientos de servicios ambulatorios, la negación en los servicios de hospitalización, en los servicios de cirugía y el aplazamiento de cirugías programadas. El usuario es el que se va a ver muy afectado”.

Pero además, en su pedido, el Ministerio de Salud reitera que la Corte Constitucional no cita estudios técnicos para demostrar que la UPC no es suficiente para atender a los afiliados y que solo refiere manifestaciones de gremios como ACEMI, Asocajas, Anif y la Cámara de Instituciones para el cuidado de la Salud, ANDI, aún cuando la Corte le ordenó al Ministerio reunirse con todos los gremios para llegar a un acuerdo.

Sin embargo, hay que precisar que esta solicitud de nulidad no cambia los plazos dados por la corte para que el Ministerio cumpla con los pagos a las EPS y revise el presupuesto de la UPC.