Nuevas pistas del crimen de Juan Felipe Rincón: revelan conversaciones, fotos y videos explícitos

Los testimonios de las dos menores de edad, quienes son las principales testigos de la muerte del hijo del inspector general de la Policía, el joven Juan Felipe Rincón, se convirtieron en pieza clave para la Fiscalía General de la Nación, luego de que una de ellas, de 15 años, desapareciera esta semana.

Por tratarse de menores de edad y para proteger su integridad, Noticias Caracol se abstiene de revelar sus identidades.

Todo comenzó por un juego: declaraciones de menores de edad

La primera de las dos menores en declarar ante la Fiscalía fue la niña de 10 años con quien Juan Felipe Rincón habría tenido contacto inicialmente por redes sociales. Según su testimonio a la justicia, el acercamiento entre los dos inició a través de un juego conocido como verdad o reto, en el que el joven planteó las pautas de la dinámica.

Publicidad

Niña: "Él me preguntó: '¿Verdad o reto?', y yo le contesté: 'Reto'. Él me dice: 'Envíame una foto debajo de tu ropa cómo estás', y yo no se la envié cuando él me dijo".

Agente CTI: "O sea, ¿él te dijo que le enviaras una foto de cómo estaba qué?".

Publicidad

Niña: "Debajo de la ropa y yo le dije: 'No'. No le contesté ahí. Y ahí paramos y ahí es cuando él me envía unas fotos de su cuerpo".

Agente CTI: "¿Qué clases de fotos te envió?".

Niña: "Una foto desnudo de él".

Agente CTI: "¿Qué se veía en esa foto exactamente?"

Publicidad

Niña: "Se veía la cola, el pene, todo el cuerpo totalmente sin ropa".

Agente CTI: "¿Se veía el rostro?"

Publicidad

Niña: "Sí, señor".

La menor relató que finalmente accedió y le envió una foto de sus piernas y sus partes genitales tapadas con un emoji. Horas después de que se entablara esa conversación con la menor de 10 años, la niña cuenta que su mamá se enteró de lo ocurrido, se hizo pasar por ella en los chats y empezó a fraguar un plan.

Agente CTI: "¿Qué fue lo que planeó?".

Niña: "Para que se reunieran el domingo".

Publicidad

Noticia en desarrollo.