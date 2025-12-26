En vivo
Caso Jaime Moreno: Fiscalía solicita circular roja de Interpol contra mujer de traje azul

Caso Jaime Moreno: Fiscalía solicita circular roja de Interpol contra mujer de traje azul

Acorde con la Fiscalía, Paola Fernández, quien usaba un disfraz azul durante la noche de Halloween en la que acontecieron los hechos, también habría estado relacionada con la muerte del joven Jaime Moreno.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 26 de dic, 2025
Kleidymar Paola Fernández, implicada en crimen de Jaime Esteban Moreno.
