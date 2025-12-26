Caso Jaime Moreno: Fiscalía solicita circular roja de Interpol contra mujer de traje azul

La Fiscalía acaba de formalizar la solicitud de expedición de notificación roja de Interpol contra Paola Fernández, la mujer que aparece con disfraz azul en cámaras de seguridad y quien presuntamente habría estado implicada en el asesinato de Jaime Esteban Moreno durante la madrugada del pasado 31 de octubre de 2026. Acorde con lo que han dicho las autoridades, habría sido determinadora en la golpiza que provocó la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes.

Y es que los diferentes videos de cámaras de seguridad recolectados han resultado siendo material clave para las investigaciones. En estos fragmentos se identifican a los dos hombres hasta ahora judicializados por la muerte del estudiante de la Universidad de Los Andes, Juan Carlos Suárez y Ricardo González. La tercer acompañante es una mujer: Paola Fernández, quien vestía un disfraz azul y, según la Fiscalía y testigos, fue quien habría incitado a la brutal golpiza contra Jaime en la madrugada del 31 de octubre.

De hecho, en una audiencia contra Ricardo González, la fiscal del caso describió el actuar de Paola Fernández de la siguiente manera: “Podemos pensar qué causó, qué golpe en la cabeza pudo causar semejante embestida tan brutal por la espalda a esa velocidad, mientras que una mujer, que se encontraba parada al lado de ellos, como lo han mencionado los testigos, alentando a que presentara la agresión".



¿Por qué Paola Fernández quedó libre luego de su captura?

Tras el crimen de Jaime Esteban, Paola Fernández fue arrestada durante la madrugada; no obstante, debido a que su captura no se legalizó en ese momento, recuperó su libertad. Se ha establecido un vínculo entre ella y Ricardo González, quien ya enfrenta un proceso judicial, dado que ambos laboraban en distintos establecimientos comerciales en el centro de la capital colombiana.

Actualmente, la fuerza pública ha desplegado múltiples operativos a lo largo del territorio nacional con el objetivo de localizar y capturar a la joven, para que comparezca ante la justicia por su presunta implicación en el delito de homicidio agravado.

Respecto a este requerimiento judicial contra Fernández, Camilo Rincón, representante legal de la familia de la víctima, explicó a Noticias Caracol que “nosotros desde el 14 de noviembre del año en curso, de manera formal, le habíamos solicitado esta captura a la Fiscalía como representantes de víctimas. Sin embargo, la Fiscalía como titular de la acción penal se tomó el trabajo detalle a detalle, a través de los videos y de diferentes testimonios. Incluso, el testigo directo, que era el amigo de Jaime Esteban, que lo acompañaba la madrugada del 31 de octubre, da cuenta de la participación en calidad de determinadora de Paola Fernández. El determinador se diferencia del autor material”.

En su argumentación, el jurista profundizó en la tipicidad de la conducta, señalando que “esa diferencia entre el determinador es porque si bien es cierto ella no realizó de manera directa el comportamiento criminal de ocasional la muerte, indujo, instigó, determinó no una agresión, sino la muerte, el asesinato. Recordemos que esto no fueron unas lesiones personales, esto no es un homicidio preterintencional, como quien dice, ‘se nos fue la mano en la golpiza y no queríamos matarlo’, no. Aquí, claramente, hay un homicidio a título de dolo con circunstancias de agravación”.

Para concluir, Rincón detalló los elementos probatorios que sustentan el rol de la mujer en los hechos, destacando que "hay tres momentos claves: el primero, los videos que conoce todo el país y que los medios de comunicación dieron a conocer. Esto facilitó también muchas cosas. La segunda fue que en estos videos, claramente, vemos a Paola Fernández participando. Incluso, hay un detalle muy particular en los videos que, si bien es cierto, el primero que intercepta es Juan Carlos Suárez Ortiz, después (Ricardo González) corre a propinarle esa patada voladora en la espalda a Jaime Esteban. Fíjense que Paola Fernández va corriendo, baja corriendo primero con este señor Ricardo González y cuando ella llega allá, estos señores se retiran después de haberle ocasionado la muerte a Jaime Esteban y ella se queda par de segundos. Ahí es donde la Fiscalía tiene detalles importantes porque el testigo directo manifestó la participación de Paola Fernández en calidad determinadora”.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO