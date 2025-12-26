Inician pruebas dinámicas con los primeros trenes del Metro de Bogotá: ¿de qué se tratan?

Las obras del Metro de Bogotá tuvieron un avance importante en este 2025. Los bogotanos presenciaron la llegada de los primeros trenes que harán parte del sistema de transporte una vez inicie la operación durante los primeros meses de 2028. Asimismo, se iniciaron diferentes tipos de pruebas con los trenes, como las estáticas y, más recientemente, las pruebas dinámicas.

Con corte al 30 de noviembre de 2025, el proyecto llegó a un 68.64% de avance de 39,66%. De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá, "a inicios de 2025 se puso en operación el intercambiador vial de la calle 72 con avenida Caracas, una de las obras complementarias más importantes del proyecto. Hemos sido testigos directos de la llegada a la ciudad de los primeros trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá y de los 4 vehículos multipropósito del sistema que realizaron un viaje por mar de más de 15.000 kilómetros desde China, y de más 1.000 kilómetros desde el puerto de Cartagena".



Inician pruebas dinámicas del trenes del Metro de Bogotá

Este viernes 26 de diciembre iniciaron las pruebas dinámicas de los trenes en el Patio Taller de Bosa. "Por primera vez, el tren rueda sobre riel energizado, un paso clave para su certificación e iniciar pruebas en el viaducto", se lee en los canales oficiales de la Alcaldía de Bogotá. Durante esta primera prueba el tres alcanzó una velocidad de 30 km/h en modo manual.



Según el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, "esta prueba es muy importante, porque el primer tren del Metro de Bogotá tuvo ya 2.500 km de prueba en China, antes de salir para Colombia y aquí en Colombia tiene que cumplir también 2.500 km de prueba (...) Inicialmente se construyó esta línea de prueba de 905 metros de longitud donde hace un momento tuvimos un desplazamiento en el tren con una velocidad de 30 km/h, pero los trenes tienen la capacidad de alcanzar hasta 80 km/h".



El mandatario de la ciudad aseguró que el proyecto sigue avanzando bien. "Proyectamos que vamos a cumplir la meta que nos habíamos trazado de llegar al 70% de avance general al finalizar este año, estamos trabajando para que así sea". En el patio taller de Bosa se avanza en la construcción de los edificios y talleres de mantenimiento, las subestaciones eléctricas, las plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otros. La cochera de 25.000 metros cuadrados de área, una de las más extensas del continente y que albergará los 30 trenes del sistema, ya está lista.

"En este año también avanzó la instalación de los rieles en el patio taller y en el viaducto (...) que operarán con el máximo nivel de automatización (GoA4) que les permitirá circular forma totalmente automática y sin conductor. La Empresa Metro de Bogotá ingresó al club de ciudades con sistema Metro como el miembro más reciente de la Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos (Alamys) y de la Unión Internacional de Transporte Público (UITP)", agregaron en un comunicado en días recientes.



¿Qué se espera de las obras del Metro de Bogotá para 2026?

Para 2026 se esperan más avances del viaducto y las estaciones del Metro de Bogotá, que "comenzarán a ver la conformación de los cerca de 1,4 millones de metros cuadrados de espacio público nuevo y renovado a lo largo de todo el trazado (...) Se tiene previsto que para febrero de 2026 se haga entrega a la ciudad del Segundo Puente del sector del Pulpo ubicado en la av. Primero de Mayo con av. 68. La nueva estructura permitirá la conexión con el Sistema Transmilenio de la av. 68 y a mediados de 2026, iniciarán las pruebas de los trenes en 5.7 km de viaducto ubicados entre el Patio Taller y la Estación 4".

Para octubre de 2026 está previsto que los 30 trenes que componen la Línea 1 del Metro de Bogotá ya se encuentren en el patio taller, para que cada uno efectúe las pruebas estáticas y dinámicas. En la capital colombiana ya se encuentran tres trenes y de acuerdo con el alcalde Galán, "el 8 de enero llegará el cuarto. A partir de ahí, llegarán trenes cada 15 días".

Javier Descarga, director de la Interventoría del proyecto, dijo que estaban "trabajando siete días a la semana en tres turnos. La próxima semana superaremos el 70 % de avance y en los próximos días llegaremos a 10.000 metros de viaducto. Comenzaremos 2026 con los 14 kilómetros que faltan por completar hasta diciembre de ese año”.