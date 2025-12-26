En vivo
Inician pruebas dinámicas con los primeros trenes del Metro de Bogotá: ¿de qué se tratan?

Este viernes se efectuaron las primeras pruebas dinámicas con los trenes del Metro de Bogotá en el patio taller de Bosa. Las pruebas son una parte esencial antes de iniciar la operación del sistema de transporte en 2028.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 26 de dic, 2025
