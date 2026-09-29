Denuncian robo de perro mientras lo paseaban en el norte de Bogotá: así fue el momento

El robo de un perro ocurrió en el barrio Britalia Norte, en el norte de Bogotá. El hecho se dio mientras que una pareja paseaba a su mascota y aparecen dos sujetos en una motocicleta. En un video captado por la cámara de seguridad del lugar se ve cómo pasa la motocicleta e inmediatamente da vuelta para abalanzarse sobre esta pareja con la intención de robarles inicialmente un celular.



En medio del robo del celular los delincuentes se llevaron también a la mascota de 7 meses de edad y de raza pomerania. La dueña de la mascota, quien ha pedido proteger su identidad, habló para Noticias Caracol y dio detalles sobre el robo de su querida mascota. "Nosotros veníamos caminando y se bajan directamente hacia mí. Lo que hace es intentar sacar el celular, de quitarme el celular. Yo me muevo hacia atrás y ellos se empiezan a forcejear con mi pareja (...) Cuando ellos se acercan nuevamente a mí, yo le entrego el celular para que pues la agresión se acabe, para que realmente las personas se vayan", explicó la mujer.

Añadió que los delincuentes no se fueron tras obtener el celular y siguieron forcejeando con su novio. "Volvió el chico de la moto que se bajó y jaló la correa del perro y salió corriendo con el perrito prácticamente volando", aseguró la mujer. En un video se ve el momento en el que toman al perro y se lo llevan en la motocicleta.

La dueña de la mascota agregó que al siguiente día del robo los contactaron e iniciaron una extorsión para la devolución del perro. "Nos muestra videos del perro y nos dice que le ofrecieron 800.000 pesos por el perro, pero que él lo que quiere pues es el bienestar del perro. Nosotros le ofrecemos lo mismo, que nosotros solamente queremos a nuestro perro, que nos encontremos y nosotros le reconocemos algo para que nos devuelvan a nuestro perrito, que es lo único que nosotros queremos. Sin embargo, la persona deja de contestarnos y asegura que ya le tiene un comprador al perro", contó la mujer, alertando que su perro es negro y tiene una mancha blanca en el pecho.



¿Qué hacer si le roban una mascota?

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y la Alcaldía Mayor de Bogotá han establecido pautas y recomendaciones para actuar de manera oportuna frente al hurto de animales de compañía, como perros y gatos, en la capital.



El hurto de una mascota es considerado un delito. Por esta razón, la primera acción requerida es interponer la denuncia ante las autoridades competentes. La ciudadanía debe acudir a la Fiscalía General de la Nación o a la Policía Nacional. La denuncia se puede tramitar de forma presencial en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) o mediante la plataforma virtual "A Denunciar".



Al momento de realizar el trámite, es indispensable aportar información detallada sobre el animal: nombre, raza, edad, características físicas particulares, fotos recientes y el número de microchip de identificación si lo tiene implantado. En caso de ser víctima de exigencias económicas o extorsión para la devolución del animal, la situación debe reportarse ante el Gaula de la Policía Nacional mediante la línea 165, o a la línea 123 para situaciones de emergencia.



Identificación e identificación previa con microchip

El IDPYBA promueve la implantación del microchip de identificación en perros y gatos a través del programa "Ciudadano de 4 Patas". Este dispositivo almacena un código único asociado a los datos de contacto del cuidador. Ante un caso de hurto o pérdida, la lectura del microchip en veterinarias o centros de atención permite verificar la titularidad del animal y facilitar su restitución. Mantener los datos de contacto actualizados en la plataforma del sistema es clave para la efectividad de este mecanismo.

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Para reducir el riesgo de hurto, el IDPYBA recomienda no dejar a los animales sin supervisión en espacios públicos, como parques o fuera de establecimientos comerciales. Durante las actividades al aire libre, los perros deben transitar con correa y collar, y las razas de manejo especial deben portar bozal conforme a la normativa vigente. Asimismo, se aconseja asegurar los accesos en las viviendas para evitar que los animales salgan a la vía pública sin acompañamiento.