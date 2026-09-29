¿Qué cambia en Bogotá con reforma tributaria aprobada y quiénes pagarán nueva sobretasa en predial?

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, manifestó que la capital dio un “paso muy grande hacia el futuro” tras aprobar en plenaria el Acuerdo por una ‘Ciudad Inteligente’. De hecho, manifestó los que -desde su perspectiva- son tres puntos clave en este proyecto de reforma tributaria: la modernización del alumbrado público, simplificación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y creación de empleos.

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Modernización de los alumbrados

De acuerdo con la Alcaldía, uno de los ejes del proyecto es la transformación del alumbrado público, que incluye cambiar luminarias para avanzar hacia una infraestructura con tecnología LED, sensores, telegestión y monitoreo remoto. “Este Acuerdo también nos permitirá acelerar una tarea pendiente, enterrar los cables de la ciudad, y modernizar los postes para poder monitorearlos y controlarlos de manera remota e inteligente”, dijo Galán.



Estos cambios se realizarían a través de una sobretasa al predial unificado a los estratos 4, 5 y 6. Las viviendas de estratos 1, 2 y 3 no pagarían si el valor que se utiliza para calcular el predial es de hasta 20.000 Unidades de Valor Tributario (UVT), equivalentes a aproximadamente $ 1.047 millones en 2026.

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De esta manera, el pago se recibe a través del impuesto predial y, de ninguna manera, en el recibo de la luz.

¿Qué pasa con los impuestos al comercio?

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Según el Distrito, a pequeños tenderos y comercios les bajará la tarifa del ICA. Así las cosas, este impuesto se simplifica pasando de 13 a 9 tarifas y establece ajustes diferenciados para sectores como el financiero, el comercio de vehículos y el de alcohol y tabaco.

La Alcaldía señaló, a modo de ejemplo, que un restaurante con ingresos anuales de $ 325 millones, pasaría de pagar cerca de $ 4,5 millones a $3,9 millones. En el caso de un bar, con ingresos anuales de $ 1.200 millones, pasaría de pagar aproximadamente $ 16,6 millones a $ 13,2 millones. Y en cuanto a edición y publicación de libros, con ingresos anuales de $800 millones, pasaría de pagar $6,4 millones a $ 3,2 millones.

Con este ejemplo, la Alcaldía reiteró que para los restaurantes el impuesto baja; es decir, “el corrientazo” no va a subir de precio.

¿Qué pasa con los carros?

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De acuerdo con la Alcaldía, el proyecto no crea un nuevo impuesto que tenga que pagar directamente quien compra un carro. No obstante, lo que sí cambia es el ICA que paga el negocio que comercializa los vehículos. En un ejemplo, por cada $1 millón de ingresos gravados la tarifa propuesta equivaldría aproximadamente a:



$ 8.000 para vehículos eléctricos.

$ 10.000 para híbridos.

$ 11.000 para vehículos convencionales.

La misma lógica se aplicaría a las motocicletas. La Alcaldía manifestó que el proyecto no fija el precio de los carros ni agrega un nuevo impuesto en la factura del comprador. Pese a lo expuesto, Andemos, gremio de distribuidores de vehículos, manifestó que este incremento del ICA puede “trasladarse parcialmente al precio de los vehículos, dificultando el acceso de los ciudadanos a vehículos nuevos”. De hecho, señalan, podría generar que los concesionarios abandonen la capital.

¿Habrá ‘perdón’ para deudores de impuestos?

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La Alcaldía de Bogotá explicó que no habrá “borrón y cuenta nueva” para quienes tienen deudas con Bogotá, pues la deuda principal se debe pagar completa. Lo que sí se contempla es la reducción del 60 por ciento de los intereses y sanciones, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

Es decir, por ejemplo, si una persona debe $ 1 millón del impuesto y $ 500 mil entre intereses y sanciones tendría que pagar el millón completo, pero de los $500 mil adicionales pagaría solo $ 200 mil, es decir, $ 300 mil menos. Esta medida tendría una fecha límite que sería hasta el 21 de diciembre de 2026.

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