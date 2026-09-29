¡Ojo, conductores! ¿Se ampliará en Bogotá exención de pico y placa para carros híbridos?

En Colombia, uno de los objetivos de carteras como la de Transporte y de Ambiente es la de reducir al máximo la contaminación, la huella de carbono y otros efectos adversos sobre el entorno natural. Por eso se ha impulsado el uso de energías limpias con la adopción de vehículos eléctricos o híbridos.

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De hecho, en Bogotá los vehículos híbridos no tienen restricción de circulación, con el propósito de contribuir a una mejora de la calidad del aire, por medio del uso de tecnologías más limpias y asequibles. Desde esa medida que está en el Plan de Desarrollo de la capital, la compra de vehículos eléctricos e híbridos ha venido creciendo.



Incluso, de acuerdo con los informes de vehículos nuevos de la Andi, en lo corrido del 2026 se han vendido 33.889 carros híbridos nuevos en el país, un 222 por ciento más que el mismo periodo del 2025. De hecho, el carro más vendido en lo que va del año es el Tesla Model Y, una suv eléctrica que acumula 12.161 unidades vendidas.



¿Más impuestos para carros eléctricos e híbridos?

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El Concejo de Bogotá aprobó este lunes una reforma tributaria para la capital, en un acuerdo llamado por una ‘Ciudad Inteligente’. Entre los cambios están algunas modificaciones en el Impuesto de Industria y Comercio (ICA). En este punto, hay nuevas reglas para quienes comercializan los vehículos.

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Sin embargo, desde la Alcaldía, informan que no se crea un nuevo impuesto que tenga que pagar directamente quien compra un carro, sino lo que sí cambia es el ICA que paga el negocio que comercializa los vehículos. Por ejemplo, por cada $1 millón de ingresos gravados la tarifa propuesta equivaldría aproximadamente a:

$ 8.000 para vehículos eléctricos.

$ 10.000 para híbridos.

$ 11.000 para vehículos convencionales.

La Alcaldía manifestó que el proyecto no fija el precio de los carros ni agrega un nuevo impuesto en la factura del comprador. No obstante, Andemos, gremio de distribuidores de vehículos, indicó que el incremento del ICA puede “trasladarse parcialmente al precio de los vehículos, dificultando el acceso de los ciudadanos a vehículos nuevos”. Incluso, mencionan, podría generar que los concesionarios abandonen la capital.

¿Qué pasará con la exención de pico y placa para vehículos híbridos?

Según el alcalde Carlos Fernando Galán, el incremento que se realiza desde el ICA es apenas de mil pesos por cada millón para vehículos eléctricos; 3.000 pesos por cada millón en el caso de los híbridos y 4.000 pesos por cada millón en el caso de otra clase de vehículos. “Es un aumento que lleva a este sector a estar en el promedio de todo el ICA. No hay una explicación para decir por qué el comercio de vehículos paga menos que la venta de un computador”, dijo.

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Galán explicó que la exención del pico y placa para vehículos eléctricos en la capital irá, por el momento, hasta el 31 de diciembre del 2027, como se estipula en el Plan de Desarrollo. El futuro de esta medida será decisión de la administración entrante, que se definirá en las elecciones del próximo año.

“Ampliar esto dependerá del siguiente Gobierno”, dijo el mandatario local. Desde su perspectiva, indicó que hay que dar una discusión como ciudad sobre cómo promover a renovación del parque automotor, pero también entender que un vehículo genera tráfico, sea híbrido, eléctrico o de gasolina.

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