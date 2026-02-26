Graves incendios en locales de patinetas y bicicletas eléctricas en Bogotá: ojo para que no le pase

En los últimos días, dos establecimientos comerciales en Bogotá se incendiaron tras explosiones provocadas por baterías de bicicletas y patinetas eléctricas, una situación que ha puesto en alerta a las personas que trabajan vendiendo estos vehículos y a los clientes que los compran. Noticias Caracol fue hasta los locales que sufrió conflagraciones en la noche del lunes 23 de febrero y se encontró con lo que parecía ser un acto cotidiano, pero que terminó en caos.



José Reinaldo Guambasica, representante legal de Multimarcas El Edén, le dijo a este medio que el incendio “se originó porque dejaron una moto cargando, como de costumbre. Dejamos las motos para entregarse al otro día al cliente, las dejamos cargando y tenemos el video de cuando empezó a botar chispas, chispas y chispas. Luego se empezó a propagar todo el fuego”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Fueron dos incendios en menos de 6 horas. El primero habría sido controlado; sin embargo, era vulnerable a volverse a producir. El capitán Jairo Bolaños, del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, hizo un llamado a los propietarios de este tipo de negocios y dijo que estos “deben dejar a alguien cuidando porque las baterías de litio, al calentarse, van a reaccionar y nos pueden generar una nueva conflagración”.

Otro establecimiento también sufrió millonarias pérdidas por un incendio, cuya causa no ha sido determinada por las autoridades. “No sabemos el origen o la causa del del incendio, pero si una vez hay fuego, pues estas baterías son muy inflamables y ellas generan una reacción en cadena que pues ya incendian toda la pila y eso no la paga nadie”, dijo en Noticias Caracol David Ospino, gerente en Bogotá de Movilidad Jager.



Este tipo de sucesos hacen que desde ahora se esté haciendo más énfasis en los cuidados y recomendaciones que hay que tener con estas baterías.



No obstante, mencionó David Ospino, “ya venden aparatos a los que uno les programa ese tiempo de carga y ellos, por medio de Wi-Fi, cortan esa conexión y la apagan directamente”.

Publicidad

En Colombia cada vez es mayor la oferta de estos vehículos en el mercado y año tras año ha venido aumentando el número de usuarios de estos vehículos eléctricos circulando por las calles.



Recomendaciones para cargar vehículos eléctricos

El cabo Hebert González, del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, mencionó cuáles son las recomendaciones que deben seguir las personas que tengan este tipo de vehículos. “estos incendios son de carácter especial, ya que sus vapores y sus productos son netamente tóxicos”, dijo.

Agregó que “la recomendación a las personas es que no pongamos a cargar este tipo de vehículos o de aparatos en la entrada de la casa, ya que nos van a impedir la evacuación. Segundo, no tratemos de apagar con poca agua este tipo de fuegos porque nos podría también aumentar el problema. Y tercero, obviamente, llamar al #123 para poder estar ahí y apoyarlos”.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE MARÍA JULIANA REYES, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL