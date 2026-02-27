Importante estación de TransMilenio en la avenida Caracas de Bogotá entra en funcionamiento

La apertura del vagón 1 de la estación temporal Avenida 39 marca un nuevo ajuste en el sistema TransMilenio dentro del corredor de la avenida Caracas. Desde el sábado 28 de febrero, este punto entra en funcionamiento como parte del plan adoptado por las autoridades de movilidad para mantener la continuidad del servicio durante el avance de las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá. La estación se ubica en la intersección de la avenida Caracas con calle 37, un tramo intervenido desde 2025 por las adecuaciones necesarias para la futura infraestructura ferroviaria.

El cierre progresivo de estaciones tradicionales de TransMilenio en el corredor Caracas responde al proceso de construcción del viaducto del Metro y al desmontaje de estructuras previas. La estación Avenida 39, cerrada desde julio de 2025, fue reemplazada por un paradero temporal que ahora evoluciona hacia una infraestructura provisional más amplia. Este procedimiento se inserta en un conjunto de medidas que incluye la habilitación de al menos seis estaciones temporales en distintos puntos de la troncal para evitar la interrupción del servicio.



La operación de la estación temporal Av. 39 será gradual. En esta primera etapa se habilita únicamente el vagón 1, con acceso por el costado sur, ubicado sobre la calle 37. Los otros dos vagones, así como el acceso norte, permanecen fuera de servicio en esta fase inicial. Las autoridades han indicado que la habilitación de estos componentes se realizará conforme avance el montaje operativo y las condiciones de obra lo permitan.



Paraderos de la estación temporal Avenida 39 de TransMilenio

El vagón 1 atenderá un conjunto de rutas que conectan con distintos puntos de la red troncal. Entre los servicios disponibles se encuentran las rutas 6, 8, A60, F60, B74 y J74, empleadas con frecuencia por pasajeros que se desplazan hacia las troncales Calle 80, Autonorte, Eje Ambiental, Caracas Centro y Américas. Esta oferta permite conservar la conexión habitual de los usuarios del corredor centro–Chapinero y de los viajes intertroncales que dependen del tramo intervenido.

La ubicación estratégica del acceso sur busca reducir los recorridos a pie que se incrementaron durante los cierres previos. Con la puesta en funcionamiento del primer vagón, se retoma una parada intermedia entre las estaciones temporales Calle 34 y Calle 45, lo que reorganiza el desplazamiento de quienes transitan por la zona. En los últimos meses, el sistema ha dispuesto estaciones temporales en sectores como Calle 57, Calle 22, Jiménez, Marly y Calle 34. Con la apertura de la Avenida 39, el número de puntos provisionales en la troncal aumenta y refuerza la movilidad en uno de los corredores con mayor tránsito de pasajeros.

"Los usuarios pueden consultar rutas y horarios en la TransMiApp, recargar su tarjeta tullave de manera digital o en taquillas, y planear sus viajes con anticipación. Además, equipos en territorio realiza jornadas informativas sobre las alternativas de movilidad disponibles", recomendó la empresa de TransMilenio.

