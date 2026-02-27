Mujer que quería vender carro en Bogotá denuncia que un policía se lo entregó a presunto estafador

Una mujer en Bogotá denunció haber sido víctima de estafa cuando intentó vender su vehículo a través de redes sociales. Según la afectada, el dinero de la venta de su carro nunca llegó y al pedir ayuda de la Policía Nacional, dijo, el procedimiento favoreció al presunto estafador.



Cuando el negocio entre estas dos personas comenzó a presentar dificultades, el comprador y la vendedora decidieron buscar mediación por parte de las autoridades. Cabe mencionar que la mujer había dado a luz hace pocos días y se fue a bordo de su carro, pero en la silla trasera y mientras alimentaba a su hijo, mientras el señalado estafador conducía el vehículo.



¿Por qué policía en Bogotá entregó carro a presunto estafador?

En el momento que llegaron a una estación de Policía para que un uniformado pueda mediar la situación, dijo la víctima, el policía que atendió el conflicto decidió entregarle el carro a la persona que iba conduciendo; es decir, al supuesto estafador. Según la denuncia, el uniformado le entregó el vehículo al presunto estafador porque él era la persona que iba manejándolo.

No obstante, el uniformado en su reporte hizo la aclaración de que en la tarjeta de propiedad del carro aparecía el nombre de la mujer que estaba vendiendo el vehículo, por lo que no se explica por qué le dio el carro a la otra persona.

Juan Manuel Castellanos, abogado de la víctima, habló con Noticias Caracol y dijo que no se conoce el paradero del presunto estafador ni del carro que su clienta quiso vender: “Ni mi clienta ni este abogado conoce dónde está el vehículo automotor. Cabe precisar que no han podido o no se puede realizar en este momento cambio de la propiedad porque existen impuestos, multas pendientes. También se tiene que indicar que, hasta el día de ayer, estaba bloqueada por la plataforma WhatsApp los números telefónicos de mi cliente al supuesto comprador y un supuesto tercero”.



Piden investigar cuentas bancarias de policía que entregó carro a presunto estafador

Frente al procedimiento que llevó a cabo el policía que medió el conflicto entre la víctima y el supuesto estafador, el abogado mencionó que “es un grosero procedimiento que cometió por varios motivos. El día viernes el carro pernotó viernes, sábado, domingo y parte del lunes en la en la policía del Ricaurte. ¿Por qué el carro estaba allá si no tenía ninguna orden de aprehensión, medida cautelar u orden judicial? Allá nunca tuvo que haber pernotado el carro. Y no me pueden decir que es que mi cliente lo quiso dejar de manera voluntaria porque ¿qué ciudadano quiere dejar su vehículo de manera voluntaria en un CAI, donde no tenía y no tiene orden de alguna aprehensión? Pero además de esto es que nótese lo que dice el señor policía: ‘Yo se lo dejo y se lo entrego a una persona que porque venía manejando’”.



Para el representante legal, el policía que atendió la disputa “se inventó una figura jurídica que no está en la ley y desconoce de manera abierta, categórica y detallada que en la licencia de tránsito y en la tarjeta de propiedad dice el nombre de mi cliente. Aquí la lógica procesal indica que el vehículo es de la persona que aparezca en la licencia de tránsito o en la tarjeta de propiedad. Nosotros hemos suscrito las denuncias correspondientes frente a una posible estafa, frente al hurto y frente a posibles delitos contra la administración pública de este efectivo nacional. Hemos solicitado que por favor se averigüe de alguna manera la trazabilidad económica y las cuentas bancarias de este uniformado. Claro que existe una presunción de inocencia, pero yo creo que con este error evidente y grosero tienen que llamarle la atención y seguramente pues también podemos hablar de un delito de concusión o de cohecho por lo menos. Yo respeto la presunción de inocencia, pero no sería raro que, de alguna manera, se haya podido recibir, presuntamente, dinero por parte de este efectivo de la Policía Nacional”.



Noticias Caracol consultó con la Policía Nacional y la institución confirmó que, efectivamente, el uniformado le entregó el carro a la persona que la víctima señala como estafadora.

