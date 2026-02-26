Reportan fuerte granizada en Bogotá: estas son las zonas más afectadas

Sobre las 4:00 de la tarde de este jueves 26 de febrero, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá (Idiger) alertó que las lluvias y el granizo se estaban presentando en varios sectores de la capital colombiana. "Aumenta la intensidad de las lluvias en Fontibón y Engativá. También llueve de manera moderada en Suba", se lee en un informe de la entidad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

"Si estás en estas zonas alista tu sombrilla, no atravieses encharcamientos y si tienes sótano revisa su sistema de bombeo", agregó el Idiger. Por su parte, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), aseguró que "durante la tarde se han registrado lluvias y descargas eléctricas en el occidente de la ciudad de Bogotá, en las localidades de Engativá, Suba y Usaquén, así como en los municipios aledaños de Siberia y Funza".



A las 4:58 p. m. TransMilenio reportó que tenía afectación en cercanías del Portal 80 debido a las fuertes lluvias. "Continúa la afectación a la operación en el Portal 80 a causa del alto espejo de agua provocado por la intensidad de lluvias en el sector. Los servicios operan solo en la plataforma 2 y pueden presentar retrasos en su operación por esta novedad. Trabajamos con las autoridades competentes para la atención del sitio", se lee en un comunicado de la empresa de transporte masivo.



En reporte del Idiger, publicado pasadas las 5:00 de la tarde, se informó que se registraron fuertes lluvias y granizo, especialmente en las localidades de Engativá, Suba y Barrios Unidos. Específicamente en Engativá, el acumulado alcanzó los 58.6 mm en poco más de una hora. Para las próximas horas "se prevé que la nubosidad y las lluvias disminuyan, aunque podrían persistir lloviznas ligeras en Engativá, Fontibón, Kennedy, Barrios Unidos y Teusaquillo".

#Bogotá | Reportan fuerte granizada en varios puntos de la capital, especialmente en el occidente. TransMilenio informa que hay inundación en las vías alternas al Portal de la 80 lo que ha generado complicaciones en la movilidad de los buses articulados del sistema.



Siga la… pic.twitter.com/LyibvMnchb — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 26, 2026

Publicidad