En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
ENCUESTA INVAMER
ANA GUETÍO
VOLCÁN EN ANTIOQUIA
BANCOLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Reportan fuerte granizada en Bogotá: estas son las zonas más afectadas

Reportan fuerte granizada en Bogotá: estas son las zonas más afectadas

En la tarde de este jueves 26 de febrero se reportan lluvias con granizo en varias zonas de Bogotá. Las autoridades se mantienen en alerta ante posibles emergencias.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 26 de feb, 2026
Comparta en:
Reportan fuerte granizada en Bogotá: estas son las zonas más afectadas
La fuertes lluvias y el granizo han pintado de blanco algunas zonas de Bogotá.
Redes sociales

Sobre las 4:00 de la tarde de este jueves 26 de febrero, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá (Idiger) alertó que las lluvias y el granizo se estaban presentando en varios sectores de la capital colombiana. "Aumenta la intensidad de las lluvias en Fontibón y Engativá. También llueve de manera moderada en Suba", se lee en un informe de la entidad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Últimas Noticias

  1. Graves incendios en locales de patinetas y bicicletas eléctricas en Bogotá: ojo para que no le pase
    Una de las recomendaciones es no poner a cargar los vehículos en la entrada de viviendas -
    Noticias Caracol
    BOGOTÁ

    Graves incendios en locales de patinetas y bicicletas eléctricas en Bogotá: ojo para que no le pase

  2. Hombre se tragó esmeralda en el centro de Bogotá
    El individuo fue llevado al Centro de Traslado por Protección (CTP).
    BOGOTÁ

    Hombre en Bogotá se habría tragado una joya para poder robarla: esto se sabe

"Si estás en estas zonas alista tu sombrilla, no atravieses encharcamientos y si tienes sótano revisa su sistema de bombeo", agregó el Idiger. Por su parte, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), aseguró que "durante la tarde se han registrado lluvias y descargas eléctricas en el occidente de la ciudad de Bogotá, en las localidades de Engativá, Suba y Usaquén, así como en los municipios aledaños de Siberia y Funza".

A las 4:58 p. m. TransMilenio reportó que tenía afectación en cercanías del Portal 80 debido a las fuertes lluvias. "Continúa la afectación a la operación en el Portal 80 a causa del alto espejo de agua provocado por la intensidad de lluvias en el sector. Los servicios operan solo en la plataforma 2 y pueden presentar retrasos en su operación por esta novedad. Trabajamos con las autoridades competentes para la atención del sitio", se lee en un comunicado de la empresa de transporte masivo.

En reporte del Idiger, publicado pasadas las 5:00 de la tarde, se informó que se registraron fuertes lluvias y granizo, especialmente en las localidades de Engativá, Suba y Barrios Unidos. Específicamente en Engativá, el acumulado alcanzó los 58.6 mm en poco más de una hora. Para las próximas horas "se prevé que la nubosidad y las lluvias disminuyan, aunque podrían persistir lloviznas ligeras en Engativá, Fontibón, Kennedy, Barrios Unidos y Teusaquillo".

Publicidad

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Lluvias

Inundaciones

Bogotá

Pronóstico del clima

Emergencias Ambientales

Publicidad

Publicidad

Publicidad