Hombre en Bogotá se habría tragado una joya para poder robarla: esto se sabe

En redes sociales empezó a circular un video que poco a poco empezó a volverse viral por lo insólito del hecho. Un usuario de redes sociales grabó a un hombre y señaló que, supuestamente, se había tragado una esmeralda para robarla. El hecho ocurrió en Bogotá, precisamente en la localidad de La Candelaria, donde se concentran varias joyerías.



En el metraje compartido en redes sociales se observa a una mujer que espera la llegada de una uniformada, que venía del CAI Rosario, para llevarse al sujeto que sustrajo la joya. Esta misma joven relata brevemnte que el sujeto "se metió (la joya) a la boca". La persona que grabó el momento afirmó que, supuestamente, la piedra preciosa estaba avaluada en 45 millones de pesos, lo que fue descartado por la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog).

Según el reporte de la institución, este caso ocurrió el día 17 de febrero. En efecto, la institución atendió el requerimiento ciudadano y precisó que la persona señalada habría ingresado a un establecimiento comercial y hurtado una joya avaluada en aproximadamente 1'000.000 de pesos.



Cabe aclarar que no hubo registro de una denuncia formal por este caso. Sin embargo, el hombre involucrado en el hecho fue llevado al Centro de Traslado por Protección (CTP). La Mebog señaló que durante el momento del registro, “no se halló ningún elemento”.

¿Qué hacer si es víctima de robo en Bogotá?

En caso de robo en Bogotá, si el hecho está ocurriendo o acaba de pasar, se debe llamar de inmediato al 123, línea de emergencias que conecta con la Policía Nacional de Colombia. Es clave dar la ubicación exacta, describir a los responsables y señalar si hay heridos o armas.



Después de atender la emergencia, la víctima debe formalizar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, ya sea por el portal virtual “A denunciar” o de manera presencial. Este paso es necesario para que se abra la investigación y quede constancia oficial del caso.



