¿Por qué se presentó una granizada tan intensa en Bogotá? Esto explica el Ideam

La fuerte granizada registrada en Bogotá el jueves 26 de febrero dejó varias zonas cubiertas por una capa blanca que sorprendió a miles de habitantes. Las afectaciones incluyeron inundaciones, encharcamientos y complicaciones en la movilidad, especialmente en sectores del occidente y noroccidente de la ciudad. Según el Ideam y entidades distritales, este evento no fue aislado: respondió a un conjunto de condiciones atmosféricas que favorecen la formación de tormentas convectivas y granizo en esta época del año.

En las semanas anteriores a la granizada, Colombia registró un aumento en la nubosidad y en la intensidad de las lluvias, fenómeno advertido por el Ideam como parte de un patrón atmosférico que incrementa la posibilidad de chubascos, tormentas eléctricas y granizadas en varias regiones. Este tipo de eventos se caracteriza por su desarrollo rápido y por precipitaciones intensas en lapsos cortos, generando alteraciones significativas en zonas urbanas con alta impermeabilización, como Bogotá.



El organismo meteorológico señaló que durante la tarde del 26 de febrero se registraron lluvias y descargas eléctricas particularmente en el occidente de la ciudad, así como en áreas aledañas como Siberia y Funza, que suelen contribuir al avance de nubes convectivas hacia la capital. Este patrón atmosférico permitió que se formaran células de tormenta con suficiente energía para producir granizo.



#Bogotá | Reportan fuerte granizada en varios puntos de la capital, especialmente en el occidente. TransMilenio informa que hay inundación en las vías alternas al Portal de la 80 lo que ha generado complicaciones en la movilidad de los buses articulados del sistema.



¿Por qué la granizada en Bogotá del pasado 26 de febrero fue tan fuerte?

Noticias Caracol habló con Daniel Useche Samudio, meteorólogo de turno del Ideam, para conocer las razones por las que se registró la fuerte granizada de las últimas horas en Bogotá. El experto empezó explicando qué es una granizada: "Es un tipo de precipitación sólida que se compone de bolas o grumos irregulares de hielo. Su tamaño puede variar entre 5 y 50 milímetros, aunque en condiciones extremas pueden presentarse dimensiones superiores. Estas partículas se forman cuando gotas de agua superenfriadas se elevan repetidamente dentro de corrientes ascendentes intensas dentro de una nube cumulonimbus".

Useche señala que, en este caso, la capa de granizo que se observó en varias calles de Bogotá se produjo por la combinación de dos factores principales:



Acumulación local de agua y granizo en zonas con baja capacidad de drenaje.

Distribución irregular de la precipitación, porque el granizo y la lluvia no caen de forma uniforme sobre toda la superficie urbana.

Esto significa que, aunque en ciertos sectores solo se presentó lluvia, en otros cayeron grandes volúmenes de granizo en pocos minutos, lo cual favoreció la formación de una capa espesa que se mantuvo durante varias horas.



Zonas más afectadas y acumulación del granizo

Reportes de entidades distritales como el IDIGER y Bogotá Tránsito indican que las localidades más afectadas fueron Engativá, Suba, Fontibón, Puente Aranda y Teusaquillo. En barrios como Las Ferias, las calles quedaron cubiertas por una capa blanca de granizo que dificultó el paso de vehículos y peatones. La acumulación fue mayor en zonas donde coincidieron varios factores: alta intensidad de la precipitación, baja temperatura, drenajes colapsados y topografías locales que retuvieron hielo y agua.

Las autoridades reportaron más de 30 eventos asociados a la granizada: caída de árboles, rebosamiento de alcantarillas, anegaciones en viviendas y afectaciones en corredores viales como la Avenida Boyacá, Avenida Cali y la Carrera 50. Sectores como el Portal 80 experimentaron alteraciones en la operación de buses debido al nivel del agua y al hielo acumulado.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.

