Mujer muere en accidente vial en Bogotá: investigan presunto estado de embriaguez de una conductora

Un nuevo siniestro vial vuelve a enlutar a Bogotá en la madrugada del sábado 15 de noviembre, luego de que una fuerte colisión en la localidad de Puente Aranda dejara como resultado la muerte de una mujer.



El choque, que involucró cuatro vehículos, generó preocupación e indignación, especialmente porque existe la hipótesis no oficial de que la persona conductora responsable del accidente habría estado bajo los efectos del alcohol al momento del impacto.

Los hechos se habrían presentado cerca de las 12:45 de la mañana, en la calle 3 con carrera 36, en el barrio Jorge Gaitán Cortés. A esa hora, de acuerdo con testigos, el accidente involucró a dos vehículos particulares, un taxi y una motocicleta.

La camioneta Renault Arkana, de placas PHM139, sería la causante del choque que acabó con la vida de una mujer de aproximadamente 40 años, quien falleció debido a las lesiones causadas por el accidente. La mujer viajaba como pasajera en uno de los automóviles afectados.

Además, tanto un taxi afiliado a Radio Taxi Aeropuerto como una motocicleta también resultaron impactados durante el siniestro. De acuerdo con el informe del Departamento de Tránsito de la Policía de Bogotá, la información de todos los conductores esta por confirmarse y hasta el momento no tienen una hipótesis concluyente.



Cabe destacar que, según los registros de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, la camioneta involucrada no presenta ningún comparendo ni multa vigente.



Este accidente reaviva la discusión sobre la creciente accidentalidad en Bogotá y la imprudencia al volante, especialmente en horas de la noche y durante los fines de semana, periodos en los que suelen aumentar los casos relacionados con la conducción en estado de embriaguez.

#BOGOTÁ. La madrugada de este 15NOV, Se presentó siniestro vial con fatalidad en la loc/Puente Aranda, calle 3 con Carrera 36. Según informan; involucró dos vehículos particulares, un taxi y una motocicleta. Lamentablemente una persona falleció debido al fuerte choque.



Preocupación por el aumento de siniestros viales asociados al consumo de alcohol

La muerte de esta pasajera se suma a otras tragedias recientes relacionadas con conductores ebrios en la capital. El pasado sábado, una familia vivió un episodio devastador en el barrio La Sierra, en la localidad de San Cristóbal, donde un conductor en estado de embriaguez arrolló a once personas que cruzaban la vía o se encontraban sobre el andén.

Como consecuencia de ese atropello, dos menores fueron diagnosticados con muerte cerebral y, el 11 de noviembre, falleció Karol Stepanía, una adolescente de 15 años víctima del conductor Eduardo Chalá, quien ahora enfrenta penas que podrían oscilar entre 33 y 50 años de prisión.

Mientras tanto, la Policía Metropolitana de Bogotá continúa con las investigaciones necesarias para esclarecer lo sucedido en el siniestro ocurrido en la madrugada del 15 de noviembre, un hecho que mantiene en luto a otra familia en la ciudad.

Este trágico episodio recuerda la importancia de conducir con responsabilidad y vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de fortalecer los controles para evitar que la imprudencia y el consumo de alcohol sigan cobrando vidas inocentes en las vías de Bogotá.

