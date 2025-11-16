En vivo
MENORES MUERTOS EN BOMBARDEO DE GUAVIARE
METRO DE BOGOTÁ
EXPLOSIÓN ARGENTINA
RICARDO GONZÁLEZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Mujer muere en accidente vial en Bogotá: investigan presunto estado de embriaguez de una conductora

Mujer muere en accidente vial en Bogotá: investigan presunto estado de embriaguez de una conductora

Aunque las autoridades aún no confirman las causas del siniestro, se presume que la conductora involucrada pudo haber manejado bajo los efectos del alcohol.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 16 de nov, 2025
Mujer muere en accidente vial en Bogotá: investigan presunto estado de embriaguez del conductor
Una mujer de 40 años falleció en el accidente-
Tomada de redes sociales

