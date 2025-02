Pico y placa en Bogotá: el alcalde Carlos Fernando Galán dijo cuándo empezaría a regir por zonas

Desde el inicio de su mandato, el alcalde Carlos Fernando Galán ha hablado de una posible modificación del pico y placa en Bogotá, para que aplique de manera diferente en las zonas de más alta congestión, como el centro de la ciudad.

Sin embargo, esta modificación se ha aplazado por los más de mil frentes de obras que hay alrededor de la capital, por megaobras como la primera línea del metro, las troncales de la avenida 68 y la avenida Ciudad de Cali, entre otras.

Actualmente el pico y placa rige de lunes a viernes de 6 de la mañana a 9 de la noche. Los días pares pueden movilizarse los vehículos con una placa terminada en 6, 7, 8, 9 y 0, mientras que los días impares pueden circular únicamente las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Cabe resaltar que esta restricción de la movilidad se implementó en 1998 y, desde entonces, ha tenido alrededor de 15 modificaciones, por lo que el alcalde ha planteado buscar nuevas alternativas para regular el tráfico.



¿Cuándo se implementaría el pico y placa por zonas en Bogotá?

El alcalde Galán habló para Canal Capital sobre los cambios que ha evaluado hacer en el pico y placa, y por qué piensa que hacerlo por zonas es la mejor opción.

"La apuesta es modificarlo, pero no tan rápido, no creo que alcancemos este año porque tenemos muchas obras. Este año vamos a tener un 30% más de frentes de obra en Bogotá que el año pasado, para que se hagan una idea. Estamos transformando a Bogotá para cambiarle la cara definitivamente", dijo el mandatario.

Añadió que le pidió a la Secretaría de Movilidad un estudio especializado que está construyéndose sobre la efectividad de la medida y las zonas de mayor congestión para tomar una decisión, que empezaría a regir en 2026.

"Hay zonas en Bogotá donde no se ve afectada la movilidad eventualmente y puede haber una movilidad mayor, mientras que hay zonas con más congestión, entonces tenemos que usar la tecnología para ser mucho más eficientes en las vías que tienen mayor demanda", indicó Galán.

El alcalde anteriormente también ha mencionado la posibilidad de que vuelva el carro compartido, una medida que se retiró en la alcaldía de Claudia López y consistía en que los conductores que llevaran en un vehículo más de tres pasajeros podían eximirse de la medida. También, ha hablado de la posibilidad de implementar un pico y placa los sábados en las salidas y entradas de la ciudad.



Posible restricción para motos en Bogotá

El alcalde también habló de la posibilidad de regresar a una restricción del parrillero para los conductores de motocicleta en la ciudad, una medida que también fue retirada en los últimos años y que se usaba como estrategia para disminuir la cifra de hurtos y demás delitos en este vehículo.

Durante la alcaldía de Claudia López, en 2022 y 2023, se restringía el parrillero hombre los días jueves, viernes y sábado, entre las 7 de la noche y las 4 de la mañana.

"Hay varios estudios que apuntan a que experiencias pasadas, donde se prohibió el parrillero en Bogotá, no fueron efectivas", recalcando que hay familias que usan este medio de transporte y las podría afectar.

"No lo vamos a descartar de plano, estudiemos si en algunas zonas, con algunas condiciones, se puede implementar, para que no afectemos a quienes no tiene nada que ver con esto. Yo siempre le he dicho a mi equipo, tomemos decisiones con base en evidencia", añadió Galán.

