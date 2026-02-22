En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
BOGOTÁ  / ¡Pilas! Así regirá el pico y placa en Bogotá durante la última semana de febrero

¡Pilas! Así regirá el pico y placa en Bogotá durante la última semana de febrero

La medida de pico y placa para vehículos particulares continúa vigente durante la semana del 23 al 28 de febrero de 2026, con restricciones entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m. de lunes a viernes, según el calendario oficial de movilidad.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 22 de feb, 2026
Pico y placa en Bogotá
Así funcionará el pico y placa -
Foto: Getty Images y archivo

La medida de pico y placa para vehículos particulares continúa operando en Bogotá durante la semana del 23 al 28 de febrero de 2026, con el objetivo de regular la circulación y mitigar los niveles de congestión vehicular en los principales corredores de la ciudad.

De acuerdo con el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad, la restricción rige de lunes a viernes entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m., mientras que los fines de semana no aplica la medida para carros particulares.

La normativa mantiene el esquema basado en el último dígito de la placa y el del día calendario: en fechas impares pueden movilizarse los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; en días pares, los autorizados son los que finalizan en 6, 7, 8, 9 y 0. Esta lógica permite distribuir de manera equitativa el flujo automotor a lo largo de la semana, contribuyendo a reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la movilidad en horas pico.

Restricción del pico y placa en Bogotá del 23 al 28 de febrero:

Para la última semana completa de febrero, el cronograma se establece de la siguiente manera:

  • Lunes 23 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Martes 24 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Miércoles 25 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Jueves 26 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Viernes 27 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Sábado 28 de febrero: no aplica la medida de pico y placa para vehículos particulares.

Las autoridades insisten en que los conductores deben planear sus recorridos con anticipación y verificar el número final de su placa para evitar sanciones. Incumplir la restricción puede acarrear multas económicas y la inmovilización del vehículo, por lo que se recomienda revisar la programación antes de salir y optar por alternativas como el transporte público o el uso compartido del automóvil.

Pico y Placa Solidario

Además, continúa vigente el programa de Pico y Placa Solidario, que permite a los ciudadanos adquirir permisos especiales para circular sin restricción durante determinados periodos. Este beneficio tiene tarifas base que varían según la duración del permiso y factores como el avalúo del vehículo, su impacto ambiental, el tipo de combustible y el modelo.

El valor final se calcula mediante un simulador oficial, lo que busca ajustar el cobro a las características específicas de cada automotor.

Estos son los valores base para el Pico y Placa Solidario en Bogotá durante el 2026:

  • Permiso por 1 día: $70.294
  • Permiso por 1 mes: $561.808
  • Permiso por 6 meses: $2.809.311

La administración distrital también reiteró el llamado a no acudir a intermediarios ni páginas no oficiales para tramitar el permiso solidario, pues el único canal autorizado es la plataforma institucional de movilidad. Con esta advertencia se pretende evitar fraudes y garantizar que el proceso se realice de manera segura y transparente.

Esta estrategia de restricción vehicular se mantiene como una de las principales herramientas para gestionar el tráfico y disminuir la congestión en la capital. La recomendación para los ciudadanos es mantenerse informados sobre posibles cambios en la medida y ajustar sus horarios de desplazamiento para cumplir con la regulación vigente durante esta última semana de febrero.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

