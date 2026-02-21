FAC se pronuncia tras maniobra de avión de Latam para evitar choque con helicóptero militar

La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) se pronunció sobre el incidente registrado en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, donde un avión de la aerolínea Latam debió abortar su despegue para evitar un posible conflicto de tránsito aéreo con un helicóptero militar. El hecho no dejó personas lesionadas, aunque generó la activación de protocolos de seguridad y revisiones técnicas a la aeronave comercial.



El episodio involucró al vuelo LA4278 de Latam Airlines Colombia, un Airbus A320 con 157 pasajeros a bordo que tenía como destino la isla de San Andrés. Según la aerolínea, la tripulación aplicó el procedimiento de despegue interrumpido al detectar la presencia de un helicóptero en su trayectoria, priorizando la seguridad de los ocupantes y del personal de cabina.

La maniobra elevó la temperatura de las ruedas del avión, lo que ocasionó que se desinflaran, por lo que la aeronave fue trasladada a un hangar para su inspección y evaluación técnica. Los pasajeros fueron desembarcados sin presentar afectaciones de salud y trasladados en buses hasta la terminal aérea.



¿Qué dijo la Fuerza Aeroespacial Colombiana?

Tras lo ocurrido, la Fuerza Aeroespacial Colombiana emitió un comunicado oficial en el que expuso su versión sobre el suceso. La institución indicó que en cada una de sus misiones mantiene un compromiso permanente con la seguridad operacional y explicó que, una vez conocido el evento, estableció contacto con la autoridad aeronáutica para aportar la información necesaria que permita esclarecer los hechos.

En el pronunciamiento, la FAC señaló que, de manera preliminar, verificó que el helicóptero identificado como FAC4021 “acató y siguió todas las instrucciones impartidas por el control de tránsito aéreo del Aeropuerto Internacional El Dorado”.



La Fuerza Aeroespacial también informó que continuará en comunicación y colaboración con la Aeronáutica Civil con el propósito de garantizar operaciones seguras y contribuir al esclarecimiento del incidente.



El Aeropuerto Internacional El Dorado opera en cercanía con la base militar de Catam, lo que implica la coexistencia de vuelos civiles y misiones de la aviación militar bajo la supervisión del control de tránsito aéreo. Este contexto exige estrictos protocolos de coordinación para preservar la seguridad de las operaciones aéreas, especialmente en fases críticas como el despegue y el aterrizaje.

La FAC reiteró que su prioridad es la seguridad operacional y que mantendrá la disposición de entregar información a las autoridades competentes. El pronunciamiento institucional se limita a confirmar el cumplimiento de instrucciones por parte de la tripulación del helicóptero y a señalar que el caso se encuentra en verificación junto con las entidades encargadas del control aeronáutico.

Mientras avanzan las indagaciones técnicas, el incidente se mantiene bajo análisis de las autoridades correspondientes para establecer con precisión las circunstancias que llevaron a la maniobra preventiva del avión comercial, la cual evitó un posible riesgo en la operación aérea en la principal terminal del país.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co