Video | Motociclista agredió a adulto mayor, quien le reclamó por transitar en un andén en Bogotá

Un video que se ha viralizado en redes sociales ha causado indignación en la ciudadanía de Bogotá. Se trata de un motociclista que agredió a un adulto mayor, al parecer, luego de que este le reclamara por usar el anden peatonal, un espacio prohibido pata las motocicletas. Las autoridades afirmaron que trabajan por identificar al sujeto para que responda por lo sucedido, mientras que la comunidad dice que es una conducta frecuente de los conductores de este tipo de vehículos.

En el clip, se ve que el presunto agresor, con la moto en el suelo sobre un andén, le empieza a propinar patadas y puños al hombre, quien solo intenta esquivar los golpes. Los testigos, mientras tanto, confrontaron al conductor y le dicen que van a llamar a la Policía. "Porque le dijo que no pasara por ahí", dice una señora que está presente en el video. "Es un señor de tercera edad, respete", dice otra de las personas.

Aunque los testigos dicen en el metraje que trataron de compartir los datos del motociclista involucrado, la Secretaría de Movilidad indicó en sus redes sociales que junto con la Secretaría de Seguridad trabajan para identificar al hombre. Desde el momento en que conocimos estos hechos activamos la búsqueda, a través del sistema de monitoreo y las cámaras del sector, para identificar al responsable. Una búsqueda en articulación con @SeguridadBOG", escribió la entidad.



La Secretaría de Movilidad también invitó a la comunidad a "compartir cualquier información que nos ayude a identificar a esta persona. Rechazamos todos los actos de violencia y de irrespeto al espacio público".



Por su parte, la comundidad del sector donde ocurrió el hecho denuncia que han visto otros motociclistas invadir zonas peatonales. "Mal hecho porque es inseguridad para nosotros los peatones. Sale antes uno a deberles. Uno no puede decirles nada porque son muy agresivos. Yo transito todos los días por acá, y he visto esas discusiones, que alguien les dice: 'No, que por acá no se puede pasar', y ya tienen problema", aseguró para Noticias Caracol José Flórez, uno de los habitantes afectados.

Familia fue agredida por desconocido en Bogotá

Además de este caso, se conoció otra agresión que ha causado indignación en Bogotá. Se trata de una familia que fue atacada por un sujeto desconocido, quien se subió a su vehículo y los agredió con arma cortopunzante, mientras estaban en una estación de gasolina ubicada en la calle 170 con autopista Norte. El sujeto después quedó libre debido a que solo lo acusan del delito de lesiones personales, mientras que una menor de 11 años fue herida con el arma en el ojo.

"El estado actual de mi hija es estable, tiene una larga recuperación por delante, ya que recibió la apuñalada en el ojo, destruyendo el músculo del ojo, que es el encargado del movimiento (...) Mi hija tuvo fue un intento de homicidio, y la Fiscalía lo quiere hacer pasar por unas lesiones personales. Esto no fue lesiones personales. El tipo nos iba a matar", aseguró la mamá de la niña afectada.

Las autoridades afirmaron que los videos de las cámaras de seguridad no han sido obtenidos por los investigadores debido a que los establecimientos no han accedido a entregarlos. También, confirmaron que el hombre enfrenta el proceso en libertad. Si lo condenan por este delito, se expondría a máximo 32 meses de prisión y tendría la posibilidad de que la pena sea excarcelable.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL