Familia fue atacada por un sujeto desconocido en gasolinera de Bogotá: "Lo apuñaló en la cara"

Una pareja y su hija de 11 años acababan de llegar a Bogotá y se encontraban buscando un centro comercial para almorzar. Al llegar a una estación de gasolina, sobre la calle 170 con autopista Norte, denuncian que apareció un sujeto desconocido, se subió a su vehículo y los empezó a atacar repentinamente con un arma cortopunzante. El hombre, según dijeron, quedó libre tras el suceso, por lo que la familia pide ayuda urgente de las autoridades.

El sujeto, presuntamente, golpeó a los padres de la menor y, cuando vio a la niña en la parte de atrás de vehículo, la hirió con el arma en uno de sus ojos y le dio una mordida en el hombro izquierdo. "De la nada apareció el tipo y nos atacó, nos empezó a dar puñaladas. (...) El estado actual de mi hija es estable, tiene una larga recuperación por delante, ya que recibió la apuñalada en el ojo, destruyendo el músculo del ojo, que es el encargado del movimiento", aseguró la madre de la víctima, quien prefirió no revelar su identidad.

La mujer añadió que el atacante, al parecer, también apuñaló a su pareja en el rostro. "Él tiene siete puntos en el ojo derecho. Le rasguño la cara. A mí me agarró a puños, pero la más afectada fue mi hija, que tuvo ahorcamiento, la mordida en el hombro izquierdo y la apuñalada en el ojo", relató.



Tras el ataque, según comentaron, el presunto agresor se bajó del vehículo y lo intentó quemar con la gasolina de la estación. Los trabajadores del lugar lograron intervenir y llamaron a la Policía. Cuando llegaron los uniformados, capturaron al sujeto y posteriormente lo entregaron a la Fiscalía General de la Nación, pero tiempo después quedó en libertad. "Mi hija tuvo fue un intento de homicidio, y la Fiscalía lo quiere hacer pasar por unas lesiones personales. Esto no fue lesiones personales. El tipo nos iba a matar", aseguró la mujer.



Las autoridades afirmaron que los videos de las cámaras de seguridad no han sido obtenidos por los investigadores debido a que los establecimientos no han accedido a entregárselos a la Policía. También, confirmaron lo dicho por la víctima, y dijeron que el hombre enfrenta el proceso en libertad, ya que el delito es por lesiones personales. Luego del juicio, si lo condenan por este delito, se expondría a máximo 32 meses de prisión y tendría la posibilidad de que la pena sea excarcelable.

Por otro lado, inicialmente la niña afectada tiene 15 días de incapacidad y ya se encuentra en su casa, mientras su familia espera que el presunto agresor pague por lo que hizo. "Hago una llamado como madre, desde mi dolor de madre, para que la Fiscalía haga su trabajo y haga justicia por mi hija, porque mi hija es una menor de edad", relató la mujer afectada.

