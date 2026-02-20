VIDEOS | Reportan incendio en edificio de ocho pisos en la carrera 30 con calle 71

Unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá fueron despachadas hacia la carrera 30 con calle 71 tras recibir el reporte de un incendio en un edificio de ocho pisos. La emergencia obligó al cierre parcial de la vía mientras los equipos especializados ingresaban a la estructura para ubicar el foco del fuego y evitar su propagación.

Según los reportes de las autoridades de socorro, no se ha documentado la existencia de personas lesionadas producto de este incidente. El siniestro fue reportado inicialmente como un incendio estructural y se concentró principalmente en los conductos del restaurante situado dentro del inmueble.

#Atención | Reportan incendio en edificación de 8 niveles en Bogotá. Los bomberos de la ciudad atienden el incidente, el cual se generó en la carrera 30 con calle 71.



Siga la señal de Noticias Caracol en vivo aquí 👉 https://t.co/IUJUaJxu1v pic.twitter.com/kPO93jE8rU — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 20, 2026

"El incendio se presenta en los ductos de un restaurante, a la hora se está haciendo ataque directo y ventilación mecánica. No hay reporte de personas lesionadas", fue la última actualización de Bomberos de Bogotá.