Pico y placa en Bogotá del 25 al 29 de mayo de 2026: los números que tienen más días de restricción

La última semana completa de mayo mantiene el esquema tradicional del pico y placa en Bogotá. La restricción opera de lunes a viernes entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m., bajo un modelo que depende del último dígito de la placa. El sistema funciona con base en días pares e impares. En fechas impares pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. En fechas pares lo hacen los terminados en 6, 7, 8, 9 y 0. Con ese criterio, la semana del 25 al 29 de mayo deja un patrón claro: hay grupos de placas que acumulan más jornadas de restricción que otros.



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Así queda el pico y placa día por día del 25 al 29 de mayo de 2026

Para esa semana, el calendario tiene cinco días hábiles. El pico y placa queda así:



Lunes 25 de mayo: restricción para placas 6, 7, 8, 9 y 0

Martes 26 de mayo: restricción para placas 1, 2, 3, 4 y 5

Miércoles 27 de mayo: restricción para placas 6, 7, 8, 9 y 0

Jueves 28 de mayo: restricción para placas 1, 2, 3, 4 y 5

Viernes 29 de mayo: restricción para placas 6, 7, 8, 9 y 0

Cada día alterna el grupo afectado, pero la semana no es simétrica. Al tener cinco días hábiles, uno de los grupos resulta con más jornadas de restricción. El pico y placa no tiene pausas durante la jornada. La medida aplica de lunes a viernes en un horario continuo desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. Durante los fines de semana no hay restricción para vehículos particulares.



¿Cuál es la multa por incumplir el pico y placa en Bogotá?

Incumplir el pico y placa en Bogotá genera una sanción económica establecida en el Código Nacional de Tránsito. Para 2026, esta falta corresponde a la infracción tipo C14, que se aplica a quienes circulan en horarios o zonas donde hay restricción. El valor de la multa para ese año es de $875.445 pesos, calculado con base en 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. Además del comparendo, las autoridades pueden ordenar la inmovilización del vehículo, ya sea en operativos en vía o mediante la verificación de cámaras de control autorizadas. Esto implica costos adicionales como grúa y patios, que deben asumirse para recuperar el vehículo.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA



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