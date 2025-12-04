Rosalía en Colombia: estos son los precios de entradas para el concierto Lux Tour 2026

Fanáticos de Rosalía en Colombia están emocionados ante la llegada de la cantante española al país con su más reciente álbum LUX, con el cual causó revuelo mundial. Este 4 de diciembre se confirmó que la agenda musical para el 2026 en Colombia estará cargada de talento nacional e internacional. Rosalía regresará al país cafetero, esta vez con un trabajo musical revolucionario y llamativo.

LUX, el nuevo álbum de Rosalía ha causado revolución en la industria musical a nivel global y la española tiene al mundo hablando de su talento. Todo empezó con el lanzamiento de 'Berghain', una canción en la que la famosa canta en español, inglés y hasta alemán de manera lírica. De ahí vino todo el álbum, lleno de una exploración musical que ha sorprendido a sus fanáticos y que ha marcado un pico en su carrera.

'Berghain' fue solo la punta del iceberg, pues en el disco completo Rosalía canta en 14 idiomas diferentes Sus idiomas nativos: catalán, español y árabe, pero también inglés, francés, alemán, hebreo, italiano, japonés, latín, mandarín, portugués, siciliano y ucraniano.



Es el cuarto álbum de Rosalía, según adelantó la propia artista en entrevistas, la obra gira en torno a la “espiritualidad” y la búsqueda de luz interior, con una paleta sonora orquestal y un tratamiento cinematográfico del sonido. “Nunca había hecho un proyecto así”, declaró a Los40. “Quería explorar algo diferente, una estética más sacra, más introspectiva, casi religiosa”.



¿Cuándo y dónde será el concierto de Rosalía en Bogotá?

El anuncio, hecho por Páramo Presenta, señala que Rosalía se presentará por segunda vez en el escenario del Movistar Arena de Bogotá el próximo 16 de julio. Esta es la segunda vez que la 'Motomami' se presenta en ese escenario, pues fue el primero en abrirle las puertas para el público colombiano en 2022. Luego, la española regresó en 2023 como parte del Festival Estéreo Picnic.



Precios de las entradas para ver a Rosalía

Tribuna Fan: $871.000

Piso 2 (Sectores: 202 – 206 / 214 – 2018 Primeras filas): $636.000

Piso 2 (Sectores: 202 – 206 / 214 – 2018 Últimas filas): $589.000

Piso 2 (Sectores: 207 - 213): $553.000

Platea: $518.000

Piso 3 (Sectores 306 - 314): $329.000

Piso 3 (Sectores 302 -305 / 315 -318): $282.000

Parta los interesados en asistir a este concierto que, sin duda, no tendrá nada similar a lo que se ha visto antes de la española, más allá de su gran calidad de producción, la venta de las entradas se realizará a través de la página de TuBoleta. Para ello se habilitarán varias preventas en los próximos días.



Estará la preventa Artista para los más fans de la española, desde el martes 9 de diciembre a las 10:00 a. m. y hasta el jueves 11 de diciembre a las 9:59 a. m. Luego la preventa Movistar Total para clientes del servicio de telefonía desde el miércoles 10 de diciembre a las 10:00 a. m. y hasta el jueves 11 de diciembre a las 9:59 a. m. y en ese mismo periodo también se llevará a cabo la preventa para usuarios del Bancos AVAL. Finalmente, la venta para el público general iniciará el jueves 11 de diciembre a las 10:00 a. m. e irá hasta agotar existencias.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL