En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
AMENAZA DE TRUMP
JEAN CLAUDE BOSSARD
MIGUEL AYALA
CENTRO DEMOCRÁTICO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Rosalía en Colombia: estos son los precios de entradas para el concierto Lux Tour 2026

Rosalía en Colombia: estos son los precios de entradas para el concierto Lux Tour 2026

El show en vivo de 'LUX', el nuevo álbum de Rosalía que revolucionó la industria musical, llegará a Colombia el próximo año.

Por: María Paula González
Actualizado: 4 de dic, 2025
Comparta en:
Rosalía
Rosalía ha confirmado su regreso a Colombia -
Foto: @rosalia.vt

Publicidad

Publicidad

Publicidad