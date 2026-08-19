¿Por qué los zorros están llegando a conjuntos del norte de Bogotá? Esto dicen las autoridades

La presencia de zorros en diferentes sectores residenciales del norte de Bogotá ha llamado la atención de los habitantes, debido a que los avistamientos de estos animales silvestres se han vuelto más frecuentes. Ante esta situación, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) adelantan mesas de trabajo para establecer las razones de sus desplazamientos hacia zonas urbanas.

El reciente avistamiento de varios ejemplares en un conjunto residencial de Usaquén volvió a poner sobre la mesa la convivencia entre la fauna silvestre y las comunidades. Sin embargo, las autoridades ambientales señalaron que, hasta el momento, no existen evidencias de que estos animales estén llegando a la ciudad como consecuencia de incendios forestales, tala ilegal, sequía u otros impactos provocados por actividades humanas.

Entonces, ¿qué estaría favoreciendo la presencia de los zorros en estos sectores?



Esto es lo que dicen las autoridades ambientales

De acuerdo con la evaluación realizada por las autoridades ambientales, la presencia de estos animales en sectores urbanos de Bogotá comenzó a hacerse más frecuente desde la pandemia. Esta situación estaría relacionada principalmente con la disponibilidad de fuentes de alimento en las zonas residenciales.



Entre los recursos que pueden encontrar se encuentran los residuos orgánicos y los restos de comida que son dispuestos de manera inadecuada durante los días de recolección de basuras. La disponibilidad de estos alimentos ha favorecido un proceso de habituación de los zorros a este tipo de recursos.



Por ello, las autoridades ambientales hacen énfasis en la importancia de manejar correctamente los residuos y evitar dejar comida expuesta en espacios a los que puedan acceder los animales.

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“La presencia de zorros en sectores cercanos a la ciudad no debe interpretarse como una amenaza, sino como un llamado a fortalecer nuestra convivencia con la fauna silvestre”, explicó Magdala Iregui, directora técnica de Biodiversidad de la CAR.

La funcionaria agregó que estos animales cumplen “un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas” y señaló que su acercamiento a las zonas urbanas está relacionado, en gran medida, con la disponibilidad de alimento derivada de prácticas inadecuadas en el manejo de residuos.



Avistamientos han generado preocupación entre residentes

Los reportes sobre la presencia de zorros también han sido abordados en información divulgada anteriormente sobre algunos conjuntos residenciales del norte de Bogotá.

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Según testimonios recogidos por Edward Porras el Ojo de la Noche, residentes han observado estos animales en zonas comunes, senderos peatonales y áreas cercanas a parques ubicados junto a conjuntos residenciales, principalmente durante la noche y las primeras horas de la mañana.

Habitantes de estos sectores han señalado que la población que observan podría alcanzar ocho ejemplares y que una de las hembras estaría en estado de gestación. También se reportó un caso en el que un perro habría sido atacado por uno de estos animales, situación que aumentó la preocupación entre algunos residentes.

Ante los avistamientos, algunos habitantes incluso han intentado suministrar alimento para perros a los zorros con la intención de ayudarlos. Sin embargo, las autoridades ambientales recomiendan no hacerlo, ya que proporcionar comida puede modificar su comportamiento natural y favorecer su permanencia en sectores residenciales.



Autoridades instalarán cámaras para conocer sus desplazamientos

Como parte del seguimiento a la situación, la CAR proyecta instalar cámaras trampa en puntos estratégicos donde podría existir tránsito entre los Cerros Orientales y otros sectores.

El objetivo es recopilar información sobre los patrones de desplazamiento de los zorros y fortalecer el conocimiento técnico sobre la especie. Estos datos permitirán orientar futuras acciones relacionadas con su manejo y conservación.

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Las autoridades recuerdan que el zorro cangrejero o zorro perruno es una especie nativa que habita principalmente en los Cerros Orientales y forma parte de la biodiversidad de Bogotá.

Por esta razón, la recomendación ante un avistamiento es evitar cualquier contacto directo, no perseguir al animal, no intentar capturarlo y permitir que continúe su recorrido.



¿Qué hacer si encuentra un zorro?

La CAR insiste en no alimentar a los animales silvestres, evitar dejar restos de comida o residuos expuestos y disponer adecuadamente las basuras, respetando los horarios establecidos para su recolección.

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También se aconseja mantener la distancia cuando se observe un ejemplar y evitar cualquier intento de interacción. En el caso de las mascotas, las autoridades distritales recomiendan mantener a los perros con correa durante los paseos y prestar especial atención en zonas cercanas a áreas boscosas o corredores ecológicos.

Si un zorro se encuentra herido, atrapado, desorientado o en una situación que represente un riesgo para el animal o para la comunidad, la CAR pide no manipularlo ni intentar capturarlo y reportar el caso a la Línea de Atención de Fauna de la CAR: 316 524 4031.

Las autoridades ambientales insisten en que la presencia de estos animales no debe entenderse automáticamente como una amenaza. La situación, según las autoridades, también evidencia la necesidad de fortalecer una convivencia responsable entre las comunidades y la fauna silvestre que habita los ecosistemas de Bogotá.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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