Presunto caso de fleteo en la Av. Boyacá con calle 116, norte de Bogotá: esto se sabe

Se presentó un presunto caso de fleteo en la avenida Boyacá con calle 116, norte de Bogotá, en la noche de este jueves 13 de noviembre. Según información preliminar, varios hombres que se movilizaban a pie y en moto, presuntamente, dispararon contra un vehículo particular en repetidas ocasiones y habrían hurtado dos maletas.

La Policía, según información preliminar, reaccionó, y hubo un intercambio de disparos. Hay dos personas heridas que se encuentran siendo evaluadas en la clínica Shaio. Las autoridades hacen presencia en la zona para verificar los hechos.

Noticia en desarrollo...