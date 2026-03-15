Crudo relato de hija de pareja de adultos mayores asesinados en Suba: "Vi a mi papá en el piso"

Un doble homicidio ocurrido en una vivienda del barrio Aures, en la localidad de Suba, en el occidente de Bogotá, es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales. Las víctimas fueron identificadas como Guillermo Alberto Anzola, de 72 años, y Gloria Isabel Guerrero, de 66, una pareja que llevaba más de tres décadas viviendo en ese sector. Entre los elementos que analizan los investigadores se encuentra el testimonio entregado por la hija de las víctimas, quien fue una de las primeras personas en alertar a las autoridades.

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Los cuerpos de ambos fueron encontrados dentro de la casa, en habitaciones diferentes y con heridas causadas por arma cortopunzante. Desde el momento en que se conocieron los hechos, investigadores del CTI de la Fiscalía iniciaron la recopilación de testimonios y evidencias con el objetivo de establecer qué ocurrió dentro del inmueble.



Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores es que, aunque en varias zonas de la vivienda se observaba desorden, algunos objetos de valor permanecían en el lugar. De acuerdo con la información preliminar, dentro de la casa se encontraron celulares, dinero y otras pertenencias que no fueron robadas, lo que llevó a las autoridades a contemplar la posibilidad de que el desorden hubiese sido provocado para simular un hurto.



Habla hija de pareja de adultos mayores asesinados en Suba

En medio de la investigación, el testimonio de la hija de la pareja ha sido uno de los puntos centrales para reconstruir lo sucedido. La mujer explicó ante las autoridades cómo estaba conformado el núcleo familiar que residía en la vivienda. Según su relato, en la casa vivían sus padres, una de sus hijas menores y también su expareja sentimental, quien es padre de sus dos hijos.



"Vivían ellos dos, mi papá y mi mamá, con una hija mía, menor de edad de 7 años. También vivía mi expareja sentimental y padre de mis dos hijos. Yo tuve una relación marital y de convivencia por 20 años seguidos, pero esa relación se acabó en el año 2024". De acuerdo con su testimonio, la ruptura estuvo relacionada con episodios de violencia intrafamiliar. La hija de las víctimas aseguró que durante la relación fue víctima de agresiones físicas y psicológicas, situación que la llevó a interponer una denuncia.

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Pese a que la relación sentimental había terminado, el hombre continuaba viviendo en la casa de los adultos mayores. Según explicó la mujer, desde noviembre del año pasado él ocupaba una habitación dentro de la vivienda. "Mi mamá le arrendó una pieza por $250.000 mensuales", indicó. El hombre, de acuerdo con el relato de la familia, se desempeñaba como pintor de apartamentos y viviendas, aunque en ese momento no tenía trabajo estable.

Al respecto, el excompañero sentimental de la hija también entregó una declaración juramentada ante las autoridades. En su versión afirmó que, aunque residía en la vivienda, no se encontraba allí cuando ocurrieron los hechos.



Hombre misterioso fue registrado en cámaras de seguridad

De acuerdo con la familia, las primeras alertas sobre algo extraño en la casa surgieron cuando un familiar revisó las imágenes de una cámara de seguridad instalada en la entrada del inmueble, sistema que podía ser monitoreado desde el celular. La hija de las víctimas contó que fue su cuñado quien observó una escena que le resultó sospechosa. Según la descripción que recibió, se trataba de un hombre que llevaba una gorra y tenía parte del rostro cubierto.

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"Me llamó mi cuñado y me dijo que él estaba viendo desde su celular una cámara que estaba instalada en la entrada de la casa (...) Que era un hombre y llevaba una cachucha puesta que era de mi papá y que con un trapo o algo se estaba tapando la cara y que todo eso se le hacía muy raro", explicó.

Tras recibir esa llamada, la mujer decidió dirigirse de inmediato a la vivienda de sus padres. Cuando llegó al lugar y entró junto con los policías que atendieron el caso, encontró una escena que la impactó. La hija relató que el acceso a la habitación de sus padres estaba cerrado, y al intentar verificar qué ocurría, se asomó por una de las ventanas, donde vio el cuerpo de su padre en el piso.

"Yo me asomé por la ventana y vi a mi papá al lado de la cama, tirado en el piso, boca arriba. Todo estaba revolcado, la ropa, las cobijas. Entonces los policías nos dijeron que saliéramos y ellos se quedaron en el cuarto. Allí fue que encontraron a mi mamá en el otro cuarto. Luego la policía me dijo que mi mamá estaba enrollada en una cobija".

Otro detalle que llamó la atención de los investigadores es que Guillermo Alberto Anzola fue encontrado cerca de su bastón de apoyo. Según la familia, el adulto mayor tenía dificultades para movilizarse debido a problemas de salud y además era paciente terminal.

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Por lo pronto, las autoridades establecieron que, pese a que el interior de la casa estaba desordenado, fueron hallados celulares, dinero y otros objetos de valor, lo que para los investigadores es otro interrogante, pues sospechan que el desorden habría sido provocado para simular un robo. De hecho, en el bolsillo de la chaqueta de Guillermo Alberto fue hallado su celular.

En las próximas horas le darán el último adiós a la pareja de esposos. Mientras avanzan las investigaciones del CTI de la Fiscalía, la familia de la pareja de adultos mayores pide celeridad en el caso.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co