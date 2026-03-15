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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Movilidad en Bogotá hoy 15 de marzo EN VIVO: tráfico afectado por marchas en la calle 80

Movilidad en Bogotá hoy 15 de marzo EN VIVO: tráfico afectado por marchas en la calle 80

Las autoridades de tránsito han implementado cierres y desvíos para controlar el tráfico, mientras que varias rutas de TransMiZonal ajustan sus recorridos ante la congestión.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 15 de mar, 2026
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Movilidad en Bogotá hoy 15 de marzo EN VIVO
Tráfico en Bogotá afectado por marchas en la calle 80. -
Bogotá Tránsito

Desde tempranas horas de este domingo 15 de marzo, el tránsito en la Calle 80 ha presentado afectaciones considerables en el sentido Occidente–Oriente, principalmente entre la carrera 73 y la carrera 75. La causa principal son manifestaciones ciudadanas que obligan al cierre parcial de carriles y la implementación de desvíos por parte de las autoridades de movilidad.

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La Secretaría de Movilidad, en conjunto con la Policía de Tránsito, ha dispuesto personal en vía para guiar el flujo vehicular y garantizar la seguridad tanto de conductores como de peatones. Entre las rutas alternas sugeridas se encuentra la Calle 72, que permite a los conductores evadir los tramos más congestionados de la Calle 80.

Movilidad en Bogotá hoy 15 de marzo EN VIVO

12:09 a. m.

La manifestación continúa afectando el tránsito en la calle 80 con carrera 73 y los desvíos siguen activos. Las rutas de TransMiZonal impactadas a esta hora son: DB217, FB419, HB609, 742A, 260, C25, 330, 539, HI116, 403B, 607A, K314, K903, F401, F918 y G902.

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Debido a la alta congestión, los servicios troncales pueden experimentar retrasos. Hasta ahora, el número de usuarios afectados asciende a 3.798.

11:51 a. m.

La marcha avanza por la Calle 80 con carrera 75 y toma la conectante hacia la Avenida Boyacá, con dirección al sur. Autoridades recomiendan rutas alternas como la Avenida Cali y la Calle 72.

Las rutas de TransMiZonal afectadas son: DA203, DB909, KL331, 60, T21, 539 y 193B. Además, las rutas que circulan por la Avenida Boyacá presentan alteraciones: DB217, FB419, HB609, 742A, 260, C25, 330, 539, HI116 y 403B.

La congestión sigue siendo alta, lo que puede generar demoras en los servicios troncales. Hasta este momento, 1.851 usuarios se han visto afectados por la situación.

11:32 a. m.

Actualización sobre la manifestación en Calle 80 con carrera 73: la presencia de manifestantes está afectando la circulación de varias rutas de TransMiZonal, incluyendo DA203, DB909, KL331, 60, T21, 539 y 193B. Por la congestión en el sector, los servicios troncales podrían experimentar retrasos.

11:22 a. m.

En la Calle 80 con carrera 75, también en sentido Occidente – Oriente, se presenta congestión por una marcha. Las autoridades de tránsito realizan cierres y desvíos en el corredor, y recomiendan como ruta alterna la Calle 72. Personal del Grupo Guía y de Tránsito Bogotá se encuentra en el sector gestionando el flujo vehicular.

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11:14 a. m.

Se registra afectación vial en la Calle 80 con carrera 73, sentido Occidente – Oriente, debido a una manifestación ajena a la operación. No hay paso en el carril mixto en esta zona. La flota de TransMiZonal está aplicando desvíos para mantener el servicio. Hasta este momento, la operación troncal no presenta cambios.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

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