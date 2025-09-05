Protesta de conductores del SITP en Bosa generó complicaciones en la movilidad en el sur de Bogotá

La mañana de este viernes 5 de septiembre estuvo marcada por fuertes complicaciones de movilidad en el sur de la capital, luego de que un grupo de conductores del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), vinculados a sindicatos, adelantara una protesta en inmediaciones del concesionario Masivo Capital, en la localidad de Bosa.

La manifestación se concentró sobre la carrera 90 con calle 49 sur, generando retrasos y desvíos en varias rutas zonales y de alimentación. Entre las rutas afectadas estuvieron la FL416, FH414, FF402, 7, C201, GG525, 810, GK508, P7, 576, FF425, así como las de alimentación 9-2 Metrovivienda, 9-5 Av. Tintal, 9-7 Bosa Independencia, 9-8 Porvenir y 9-9 Bosa Santa Fe.



La posición de TransMilenio

Frente a la situación, TransMilenio se pronunció señalando que respeta el derecho a la manifestación pacífica, pero pidió a los trabajadores que las jornadas no afecten la movilidad de los más de cuatro millones de ciudadanos que dependen diariamente del sistema.

El ente gestor del transporte aclaró, además, que no tiene un vínculo laboral directo con los conductores, ya que estos son contratados por los concesionarios que operan bajo obligaciones contractuales. Su papel, recalcó la entidad, se limita a la planeación, gestión y control de la operación del SITP.



Asimismo, indicó que, en caso de identificarse irregularidades en los contratos o condiciones laborales, estas son reportadas directamente al Ministerio de Trabajo, entidad competente para iniciar las investigaciones y tomar decisiones.

Finalmente, TransMilenio invitó a los conductores que se sientan afectados por situaciones laborales injustas a acudir a las instancias correspondientes, sin afectar la prestación del servicio y la movilidad de los ciudadanos.

