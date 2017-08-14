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Noticias Caracol  / Barrio Venecia

Barrio Venecia

El recorrido del carro en el que dos hombres subieron a Yulixa Toloza: salió de Bogotá
BOGOTÁ

El recorrido del carro en el que dos hombres subieron a Yulixa Toloza: el vehículo salió de Bogotá

En grabaciones de cámaras de seguridad se ve cómo la mujer de 52 años fue arrastrada fuera del centro estético Beauty Láser M.L.

Los cuadernos de las cuentas en centro estético Beauty Láser, donde desapareció Yulixa Toloza
BOGOTÁ

Los cuadernos de las cuentas en centro estético Beauty Láser, donde desapareció Yulixa Toloza

La dueña del establecimiento comercial, María Fernanda Delgado, habría salido del lugar acompañada por sus hijos y con maletas llenas de dinero sacado de la caja fuerte.

Caso Yulixa Toloza: habla testigo clave, quien dijo cómo la sacaron de centro estético Beauty Láser
BOGOTÁ

Caso Yulixa Toloza: habla testigo clave, quien dijo cómo la sacaron de centro estético Beauty Láser

"Lo que me impresionó fue que cuando la vi que salía estaba demasiado blanca la piel y los labios como morados”, dijo el testigo en Noticias Caracol.

Secretaría de Salud habló de clínica estética donde asistió Yulitza Toloza
BOGOTÁ

Secretaría de Salud habló de clínica estética donde asistió Yulixa Toloza: "No tiene autorización"

Las autoridades también reportaron el rescate de otra mujer de 34 años dentro de ese mismo establecimiento ubicado en el barrio Venecia, sur de Bogotá.

Centro estético
BOGOTÁ

Centro estético de Bogotá donde desapareció Yulixa Toloza tendría irregularidades, según autoridades

La Alcaldía Local de Tunjuelito corroboró información sobre el establecimiento, que, precisó, debe ser verificada y certificada por la Secretaría de Salud.

Una mujer fue rescatada del mismo centro estético donde desapareció Yulitza Toloza: así ocurrió
BOGOTÁ

Mujer fue rescatada del mismo centro estético donde asistió Yulixa Toloza, quien sigue desaparecida

La mujer de 34 años rescatada se encontraba encerrada en un cuarto y unidades del Cuerpo de Bomberos de Bogotá tuvieron que subir con una escalera y tumbar la ventana.

¿Qué se sabe sobre mujer desaparecida en Bogotá tras procedimiento estético en el barrio Venecia?
BOGOTÁ

¿Qué se sabe sobre mujer desaparecida en Bogotá tras procedimiento estético en el barrio Venecia?

Yulixa Consuelo Toloza lleva varias horas desaparecida y los detalles de su paradero han cambiado, de acuerdo con sus allegados. Extraños mensajes de WhatsApp llaman la atención de las autoridades.

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COLOMBIA

Con salchichas llenas de alfileres están matando perros en sur de Bogotá

Habitantes del barrio Venecia temen pasear sus mascotas por culpa de quienes ponen las trampas, tipificadas como un delito.

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