En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MISS UNIVERSO 2025
UNIVERSIDAD NACIONAL
TESLA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Reconocida discoteca de la 85, en Bogotá, fue sancionada por disposición indebida de las basuras

Reconocida discoteca de la 85, en Bogotá, fue sancionada por disposición indebida de las basuras

Además de la discoteca, otro establecimiento comercial de la zona también fue multado por las autoridades por el mal manejo de los residuos. ¿Qué sucedió y de cuánto fue la sanción económica?

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 21 de nov, 2025
Comparta en:
Reconocida discoteca de la 85, en Bogotá, fue sancionada por disposición indebida de las basuras
Mezcal Taquería, el bar sancionado -
Foto: UAESP

Publicidad

Publicidad

Publicidad