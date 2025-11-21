Reconocida discoteca de la 85, en Bogotá, fue sancionada por disposición indebida de las basuras

En horas de la tarde del pasado jueves, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) sancionó a dos establecimientos comerciales en la capital: Oxxo y la reconocida discoteca Mezcal Taquería, ubicada en la Calle 85, una de las zonas de rumba más concurridas de Bogotá. La medida se impuso por disposición indebida de residuos en espacio público, una práctica que infringe el Código de Policía en sus artículos 35 y 111.



Armando Ojeda, Director de la UAESP, habló sobre la importancia de estos operativos y dijo que en los establecimientos sancionados “identificamos conductas que se alejan de la prestación del servicio público y el buen comportamiento. Le hacemos un llamado a todos los usuarios para que hagan uso del servicio público de aseo, y se respeten las diferentes frecuencias que están establecidas”, señaló.



La multa contra Mezcal Taquería

La sanción contra el reconocido bar Mezcal Taquería y el Oxxo contempla multas que oscilan entre $759.900 y $1.518.400, valor que representa la penalización por disponer residuos especiales en el espacio público. Según la UAESP, estas acciones buscan garantizar la convivencia y el orden en zonas de alta afluencia como la Calle 85.

Andrea Marú, Subdirectora de Recolección, Barrido y Limpieza, reiteró el llamado a la ciudadanía para el buen uso del servicio de recolección de basuras en la ciudad de Bogotá: “Hacemos un llamado a la ciudadanía a utilizar los ecopuntos que tenemos en diferentes zonas, y a llamar a la línea 110 para realizar una correcta disposición de residuos”, indicó.

Además, la funcionaria recordó los tres ejes de acción para Bogotá: operativo, pedagógico y sancionatorio, siendo este último el que aplicó en el operativo conjunto con la Policía Nacional, la Secretaría Distrital de Seguridad, la Secretaría Distrital de Gobierno y la Alcaldía Local.



Durante este 2025, las autoridades han impuesto más de 1.700 comparendos por conductas relacionadas con la disposición indebida de residuos en la ciudad, una problemática que afecta la imagen y la salubridad de sectores emblemáticos como la Calle 85.



¿Cómo funciona el sistema de recolección de basuras en Bogotá?

El servicio de recolección de basuras en Bogotá está a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), que garantiza la prestación del servicio público domiciliario de aseo. Actualmente, la ciudad opera bajo un esquema dividido en cinco áreas de servicio exclusivo (ASE), cada una asignada a un concesionario responsable de la recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables, barrido y limpieza de vías, poda de árboles, corte de césped y lavado de áreas públicas.

Las zonas son:



ASE 1 (Promoambiental Distrito): Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Candelaria y Sumapaz.

ASE 2 (LIME): Tunjuelito, Teusaquillo, Bosa, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar.

ASE 3 (Ciudad Limpia): Kennedy y Fontibón.

ASE 4 (Bogotá Limpia): Engativá y Barrios Unidos.

ASE 5 (Área Limpia): Suba.

La recolección se realiza en horarios y frecuencias establecidos por cada operador, que pueden consultarse en la página de la UAESP. Para mejorar la eficiencia y reducir la exposición prolongada de residuos en las calles, se han implementado estrategias innovadoras como grupos de WhatsApp por barrios y el regreso de las melodías en los camiones recolectores, lo que permite avisar en tiempo real a los ciudadanos cuándo sacar la basura. Esta iniciativa busca fortalecer la cultura ciudadana y evitar acumulaciones en espacio público.



Además, la UAESP promueve el uso de Ecopuntos para la disposición adecuada de residuos especiales como escombros, muebles y colchones, y mantiene operativos pedagógicos y sancionatorios para garantizar el cumplimiento de normas. En 2025, se han impuesto más de 1.700 comparendos por malas prácticas en la disposición de residuos, reflejando el compromiso del Distrito por mantener una ciudad más limpia y ordenada.

