¿Cómo registrar un vehículo en Bogotá para evitar el pico y placa de los sábados? Paso a paso

Para los nuevos propietarios de vehículos que residen y circulan en Bogotá, la elección de dónde matricular el automotor es crucial, pues impacta directamente en la aplicación de las restricciones vehiculares, como el pico y placa de sábados que recientemente anunció el alcalde Carlos Fernando Galán. La Ventanilla Única de Servicios (VUS) de la capital promueve activamente el registro en la ciudad, ofreciendo un proceso ágil y eficiente. A continuación, se detalla el procedimiento paso a paso para realizar la matrícula de un vehículo nuevo en Bogotá, basado en información publicada por la Secretaría Distrital de Movilidad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Paso 1: decisión de matrícula e inicio del trámite

El ciudadano tiene dos vías principales para iniciar el proceso de matrícula en Bogotá:

A través del Concesionario: solicitar directamente al concesionario donde se adquirió el vehículo que gestione la matrícula ante la VUS de la capital. Por Cuenta Propia: seguir el proceso individual que permite al ciudadano tener mayor control de los tiempos y requisitos.

Preasignación de Placa



El proceso comienza en una sede de la Ventanilla Única de Servicios. El ciudadano debe acercarse sin necesidad de agendar cita para poder hacer este paso preliminar en los siguientes pasos:



Con la factura y la declaración de importación del vehículo, el analista de la VUS realiza la preasignación de la placa .

y la del vehículo, el analista de la VUS realiza la . Con la preasignación lista, el solicitante procede al pago del SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) y del impuesto de vehículo.

Tenga en cuenta que el pago del SOAT debe cargarse al sistema RUNT, lo cual ocurre a medianoche. Por esta razón, el trámite de matrícula debe continuar al día siguiente, siendo el SOAT ya cargado y activo un requisito indispensable.

Publicidad

Paso 2: agenda virtual y preaprobación

Una vez el SOAT esté cargado, el solicitante debe iniciar la solicitud de matrícula de forma virtual para la revisión inicial de la documentación.

Ingreso al portal: acceda a la página web oficial de la VUS y seleccione la opción "Agenda tu cita". Inicio de sesión: posteriormente, inicie sesión con su usuario y contraseña o proceda a crear una cuenta si no la tiene. Selección del trámite: siga los pasos descritos a continuación Haga clic en 'Vehículos' .

. Luego, seleccione 'Matricular' y haga clic en 'Iniciar' .

y haga clic en . Elija la opción 'Matrícula' y seleccione 'Continuar'. Modalidad de trámite: el sistema indicará que el trámite puede iniciarse virtualmente y finalizarse presencialmente, o realizarse completamente de forma presencial. Confirme su opción predilecta y continúe. Carga de documentos (modalidad virtual): el sistema preguntará si desea realizar el trámite de manera virtual. Si elige "Sí", deberá subir los documentos requeridos y completar la información solicitada, incluyendo la dirección de residencia. Revisión y Preaprobación: la solicitud queda asignada a un analista, quien validará el cumplimiento de los requisitos. En un plazo máximo de un día hábil, el ciudadano recibirá un correo electrónico con el resultado: Rechazado: el correo indicará los motivos.

el correo indicará los motivos. Preaprobado: se confirma que se cumplen los requisitos y se da paso a la programación de la cita presencial.

Paso 3: agendamiento de cita y finalización presencial

Publicidad

Una vez preaprobado, el ciudadano retoma el proceso para el pago y la finalización física del trámite.

Pago de derechos: desde la sección "Mis solicitudes", el ciudadano elige la forma de pago, que puede ser por PSE (virtual) o presencial. Agendamiento: Se elige la sede de la VUS más conveniente.

de la VUS más conveniente. Se selecciona el día y hora de la cita.

de la cita. Se verifica y se confirma la solicitud de la cita. Matrícula (debe hacerse presencial): el ciudadano se acerca a la ventanilla con la siguiente documentación en físico y original: Formulario de solicitud

Factura de venta

Declaración de importación

Comprobante de impuestos

Improntas Verificación y pago final: El analista verifica la documentación, toma los datos biométricos del solicitante, y este efectúa el pago final de los derechos del trámite.

El proceso se completa en aproximadamente una hora. En el módulo de entrega de documentos, se le hará entrega de la placa y la licencia de tránsito (tarjeta de propiedad), formalizando la matrícula del vehículo en Bogotá.

¿Compraste un vehículo y aún no sabes cómo registrarlo en Bogotá? 🚗🚙



Tranquilo, te guiamos en el proceso. En este video de nuestra @VentanillaMov te explicamos cómo hacer el registro de manera ágil, segura y sin intermediarios.



Conoce más información en… pic.twitter.com/CS25mqdp0t — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) November 20, 2025

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

EDITADO POR JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL