En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MISS UNIVERSO 2025
UNIVERSIDAD NACIONAL
TESLA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / ¿Cómo registrar un vehículo en Bogotá para evitar el pico y placa de los sábados? Paso a paso

¿Cómo registrar un vehículo en Bogotá para evitar el pico y placa de los sábados? Paso a paso

Este es el trámite que debe tener en cuenta a la hora de matricular su vehículo en la capital de la República. Tome nota y tenga esta serie de recomendaciones.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 21 de nov, 2025
Comparta en:
Tamaño imágenes (2).jpg
¿Cómo matricular su carro en Bogotá? -
Foto: Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad