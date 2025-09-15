Alcalde Galán habla de tren del Metro de Bogotá y da anuncio del manejo de basuras: "Mensaje clave"

La noche del domingo 14 de septiembre, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, difundió un mensaje en video a través de su cuenta de X en el que abordó dos de los temas que más expectativa han generado en la ciudad durante las últimas semanas: la llegada del primer tren del Metro y la crisis de basuras.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Sus palabras se dan a pocos días del arribó de los seis vagones que conforman el primero de los treinta trenes del Metro que se espera que completen la 1 línea del nuevo sistema de transporte de la capital. Actualmente este tren se encuentra ensamblado dentro el patio taller de Bosa, al suroccidente de Bogotá, que se describe como el corazón de esta mega-obra y "cochera", ya que, según se indicó, será el estacionamiento de los 30 trenes.

El mandatario comenzó destacando, en una publicación que acompañó de un texto breve en el que habla de "una reflexión sobre el metro, las basuras y la esperanza”, la importancia de la llegada de los primeros vagones del Metro de Bogotá, que ya reposan en el patio taller. “Es una semana especial. Llegó el primer tren del Metro de Bogotá. Llegaron los primeros vagones del metro a nuestra ciudad y están en el Patio Taller”, expresó, recordando el operativo que acompañó el ingreso del convoy desde Cartagena hasta la capital en un recorrido de más de 1.200 kilómetros, atravesando la Costa Caribe, los Llanos del Magdalena, la Ruta del Sol y el centro del país hasta ingresar finalmente a la ciudad.



Galán relató que a lo largo del recorrido por las carreteras del país, cientos de ciudadanos registraron en fotos y videos el paso de la caravana que trasladaba los seis vagones que venía con un esquema de seguridad reforzado del Ejército, Policía y Armada. “Fue muy emocionante ver la cantidad de fotos y videos que grabó mucha gente desde Cartagena hasta Bogotá al ver pasar esos vagones. Hicieron como suyo ese proyecto y realmente es un proyecto de toda Colombia”, añadió.

Publicidad

El alcalde insistió en que el Metro no puede verse como una obra menor o un simple símbolo político, sino como un hito de infraestructura. “Yo quiero, con respeto y con cariño, decirles y poner en cierta forma en contexto y su lugar lo que significa este proyecto: el metro no es una 'bobadita', es el proyecto de infraestructura más importante de Colombia y de la historia de Bogotá”, señaló.

En su intervención, también comparó el impacto de la obra con avances históricos en la ciudad, como el acueducto, la llegada del alumbrado eléctrico o la construcción del aeropuerto. Según el mandatario, la magnitud del Metro será incluso mayor, pues marca un punto de inflexión en la movilidad y en la manera de planificar el desarrollo urbano. “Es el proyecto en el que más inversión se está haciendo en Colombia en este momento y es el primer paso para la solución de fondo real a la movilidad en Bogotá, para un sistema multimodal con un eje en líneas de Metro. Nos demoramos mucho, es cierto, muchas discusiones, pero se está construyendo”, precisó.

Publicidad

Galán también quiso enviar un mensaje directo a los contribuyentes, afirmando que los recursos de los bogotanos se están reflejando en resultados concretos. “Este es un mensaje para los ciudadanos que pagan sus impuestos y están viendo en esa obra sus impuestos invertirse bien, viendo resultados. Ese es el mensaje clave ahora: Bogotá está demostrando y ese proyecto está demostrando que podemos hacer grandes cosas y lo vamos a hacer, no tiene reversa y lo vamos a terminar para que los ciudadanos puedan por fin montarse en el metro de Bogotá, esa es una promesa que hicimos”, puntualizó.



Alcalde habló de anuncio sobre el manejo de basuras

En su grabación el mandatario también habló de la gestión de residuos en Bogotá, que se ha convertido en una de las principales problemáticas para la administración distrital. Se debe recordar que el actual contrato de aseo en la capital finaliza el 27 de febrero de 2026 y el Concejo ha advertido sobre el riesgo de una emergencia sanitaria debido a la falta de un modelo claro que garantice la continuidad del servicio, mientras denuncian que la ciudad enfrenta la acumulación de desechos en calles y alcantarillas, con más de 670 puntos críticos de arrojo clandestino identificados y cerca de 500 toneladas diarias sin recoger.

En sus declaraciones, el mandatario local reconoció que entre tanto se celebra el avance en materia de transporte, la ciudad atraviesa una coyuntura crítica en cuanto a la gestión de residuos sólidos. “Ahora, hay una pregunta que aprovecho para mencionar aquí que mucha gente me hace. ¿Y las basuras para cuándo? Para ya”, afirmó.

El alcalde anunció que este lunes 15 de septiembre presentará el nuevo plan de recolección y al equipo que asumirá el liderazgo en esta materia. “Aprovecho para invitarlos, mañana mismo a primera hora vamos a hacer un anuncio grande, solo que es el nuevo equipo que se va a encargar de liderar la problemática para resolver el tema de basuras y también de las estrategias y acciones que vamos a implementar desde mañana”, agregó.

El compromiso, en palabras del mandatario, pasa por convocar tanto a las entidades distritales como al sector privado y a la ciudadanía. “Tenemos que convocar a mucha gente, además, para que sean efectivas a la ciudadanía, al sector privado. Mañana haremos los anuncios y los invito a que finalmente se levanten mañana con la óptica de la esperanza”, concluyó.

Publicidad

La problemática de las basuras ha estado en el centro del debate político y social en los últimos meses. Juan David Quintero, vicepresidente del Concejo de Bogotá, advirtió en un pronunciamiento que la ciudad podría entrar en una fase de libre competencia para la recolección de residuos sin que existan las condiciones para garantizar su funcionamiento. “El gobierno se ha limitado a la discusión del cambio de esquema en 2026 cuando finalicen los contratos vigentes, pero la crisis es actual e inmediata”, afirmó.

El concejal reclamó que si en un plazo de 120 días no se revisan las capacidades del distrito, Bogotá podría enfrentar varios días sin recolección, lo que agravaría la acumulación de residuos. En sus declaraciones también sugirió medidas inmediatas que ya son competencia de distintas entidades: sancionar a quienes arrojen basura en espacios públicos, liderar campañas de cultura ciudadana, atender el manejo de los habitantes de calle que rompen bolsas y garantizar el cumplimiento de horarios de recolección.

Publicidad

“Las cifras dimensionan la magnitud del problema. Mientras la población creció solo 0,8% anual entre 2014 y 2024, los residuos aumentaron entre 2% y 4% cada año. Con reporte a agosto de 2025 de la UAESP, la ciudad cuenta con 673 puntos críticos de arrojos clandestinos. A pesar que con su estrategia Caza Regueros, desde su implementación y con corte a junio de 2025, ha realizado la intervención de 263.582 puntos de arrojos”, sostuvo.

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.