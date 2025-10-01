¿Recuerda a alias Gonzo, el ladrón "sentimental"? Este es el drástico cambio que tuvo en su vida

¿Recuerda a alias Gonzo, el ladrón de la banda delincuencial Los Pokemones que se hizo viral en redes sociales por no querer atracar a una persona que no tenía un brazo? Pues este hombre cambió su vida y ahora pertenece a una fundación.

Su nombre es Alfonso Forero, quien se hizo conocido tras un informe especial de Noticias Caracol en el que se reveló que, según las autoridades, él era el encargado de identificar a las víctimas y los celulares que se iba a robar él junto con su banda criminal.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que Gonzo pasa cerca a su víctima, revisaba que estuviese descuidada y que el teléfono cumpliera con ciertas características. Después de que cometía los robos, corría hacia la moto de su cómplice y escapaba del lugar.



¿Cómo se hizo viral 'Gonzo'?

Una llamada que interceptaron las autoridades y revelada por Noticias Caracol fue la que se hizo viral en redes sociales. En dicha conversación, el exdelincuente estaba hablando con quien era su cómplice, alias Alex.



Alias Alex: ¿De una, Gonzo? De una, ahí fue, ahí fue. Hágaselo, papi, de una. Espere le doy otra vuelta”.

Gonzo: “No, pero el chino le falta un bracito”.

Alex: “Hágale, quíteselo rápido y nos vamos”.

Gonzo: “No, le falta un bracito”.

Alias Alex: ¿Y qué pasa, Gonzo? Estamos es robando.

Gonzo: “Jajaja. Es que yo soy muy sentimental”.

Esa conversación fue el centro de los comentarios en redes sociales, muchos destacando el lado más humano de Gonzo y otros criticándolo por su actuar.

La estructura criminal Los Pokemones fue desmantelada por las autoridades y varias personas terminaron detenidas, entre ellas Alfonso Forero ‘Gonzo’.

Tras pasar algunos años en la cárcel, Gonzo cambió y así lo hizo saber a través de las redes sociales de la fundación Libertad y Vida.

"Decidí tomar el camino del bien en prisión": 'Gonzo'

Alfonso se presentó con el video que lo hizo conocido y manifestó que “cuando estuve en prisión decidí tomar el camino del bien y cambiar mi vida. Es por eso que llevó más de cuatro años colaborando con la fundación Libertad y Vida, la cual ha sido el apoyo más grande en el proceso de integración a la sociedad”.

‘Gonzo’ les dijo a los usuarios de redes sociales que “si están interesados en ver nuestros proyectos, sígannos en nuestras redes sociales. Recuerda que soy alias Gonzo y vamos de la mano de la fundación Libertad y Vida”.

Usuarios de redes sociales comentaron el cambio de vida de Alfonso Forero. “La re buena, Goncito. Mi Dios lo bendiga. Gracias por ahora hacer el bien”, “muy bien, Gonzo. Se puede ser mejor siempre”, “grande, Gonzo. Más personas como sumercé” y “el audio de Gonzo demostró que a él aún le quedaba algo de humanidad y le hizo más fácil reconstruir su camino” fueron algunos de los comentarios.

Gonzo ahora es una persona nueva. No solo dejó atrás el delito, sino que ahora usa su experiencia para ayudar a otros a encontrar un camino diferente.

