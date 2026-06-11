¿Cuándo comenzará a funcionar el RegioTram de Occidente entre Bogotá y Cundinamarca?

En los municipios aledaños de Cundinamarca hay expectativa de cuándo iniciará a funcionar el RegioTram de Occidente, considerado el primer tren eléctrico regional de Colombia. Y es que este no solo representa un avance hacia una movilidad más sostenible, sino la posibilidad de que los trayectos entre Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza hasta Bogotá sean más cortos y fáciles.

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El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, anunció la temporada en la que está previsto que empiece a funcionar este proyecto que busca mover a más de 130.000 pasajeros por día.

¿Cuándo empieza a funcionar el Regiotram para el público?

El Regiotram entrará en operación durante el segundo semestre de 2027 en su primera fase, según confirmó el gobernador Jorge Rey, durante una visita de trabajo a China.



Tras una reunión en Beijing con directivos de la China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), empresa encargada de la construcción del proyecto, y representantes de la Concesionaria Férrea de Occidente (CFRO), donde se acordó un plan para acelerar las obras y garantizar el cumplimiento de los cronogramas.

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De acuerdo con la Gobernación, la primera etapa que comenzará a operar corresponde al tramo entre Facatativá y Fontibón, con una extensión de 26 kilómetros. Este segmento hace parte de los 40 kilómetros totales que tendrá el corredor férreo una vez esté completamente terminado.

¿A quiénes beneficiará el RegioTram de Occidente?

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El proyecto está diseñado para conectar a los municipios de la Sabana Occidente con Bogotá, beneficiando a cientos de miles de usuarios que diariamente se desplazan entre estas zonas por motivos laborales, académicos y personales.

Según la administración departamental, el sistema permitirá reducir los tiempos de viaje, mejorar la movilidad regional y ofrecer una alternativa de transporte de alta capacidad y bajas emisiones contaminantes.

¿Qué avances tiene actualmente el proyecto?

Como parte de los acuerdos alcanzados en China, se abrirán cerca de diez nuevos frentes de trabajo para acelerar la ejecución de las obras. Además, se incrementará gradualmente el personal vinculado al proyecto, pasando de los actuales 1.200 trabajadores a cerca de 4.000.

También se adelantará la compra de componentes tecnológicos y se iniciarán intervenciones en sectores cercanos a Bienes de Interés Cultural que ya cuentan con las autorizaciones correspondientes.

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¿Cuándo llegarán los trenes a Colombia?

Durante su visita a la planta de CRRC en Changchun, fabricante de los trenes del proyecto, el gobernador confirmó que los primeros vehículos serán enviados a Colombia durante el primer trimestre de 2027.

Estas unidades serán utilizadas en la denominada “Marcha Blanca”, una etapa de pruebas que permitirá verificar las condiciones de seguridad y funcionamiento antes del inicio de la operación comercial.

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La Gobernación indicó que al menos 22 coches llegarán a Cundinamarca antes de finalizar el primer semestre de 2027.

Las cifras clave del proyecto

Primera fase: 26 kilómetros entre Facatativá y Fontibón.

Operación inicial: segundo semestre de 2027.

Corredor total: 40 kilómetros.

Nuevos frentes de trabajo: 10.

Personal proyectado en obra: 4.000 trabajadores.

Coches que llegarán antes de julio de 2027: 22.

Con la puesta en marcha de esta primera fase, el departamento espera avanzar en la integración del sistema de transporte regional y fortalecer la conexión entre Bogotá y los municipios de la Sabana Occidente.

María Paula Rodríguez Rozo

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