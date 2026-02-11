En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
DEBATE DE PRECANDIDATOS
GENERAL URREGO
NIÑA DETENIDA POR ICE
EMERGENCIA EN CÓRDOBA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Reportan disparos frente a reconocido gimnasio en el norte de Bogotá: dos personas heridas

Reportan disparos frente a reconocido gimnasio en el norte de Bogotá: dos personas heridas

Momentos de pánico se vivieron en el norte de Bogotá luego de que se reportaran varios disparos frente a un gimnasio. Esto se sabe.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 11 de feb, 2026
Comparta en:
Heridos en gimnasio de Bogotá
Dos personas heridas
Archivo

En la tarde de este miércoles 11 de febrero, un nuevo hecho de violencia generó alarma en el norte de Bogotá. De acuerdo con información preliminar, se reportó un tiroteo frente a un Bodytech ubicado en la calle 85 #7 - 13, situación que ha movilizado a las autoridades y a los organismos de emergencia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Según los primeros reportes conocidos, varios disparos se escucharon en el sector, lo que provocó momentos de pánico entre quienes se encontraban en la zona. El incidente ocurrió en plena vía pública, en un punto concurrido de la capital.

Últimas Noticias

  1. Lluvias en Bogotá
    Las autoridades recomiendan no tomar corredores como la autopista Norte o carrera Séptima. -
    Foto: suministrada a Noticias Caracol
    BOGOTÁ

    EN VIVO | Movilidad en Bogotá hoy 11 de febrero: hay inundaciones en Autonorte por fuertes lluvias

  2. Universidad Nacional confirma que decidió "acoger dignamente" los restos del sacerdote Camilo Torres
    Universidad Nacional confirma que decidió "acoger dignamente" los restos del sacerdote Camilo Torres.
    Archivo
    BOGOTÁ

    Universidad Nacional confirma que decidió "acoger dignamente" los restos del sacerdote Camilo Torres

En imágenes que circulan en redes sociales se observa al menos a dos personas heridas tendidas en el lugar de los hechos. Preliminarmente se conoce que estas dos personas resultaron lesionadas por arma de fuego y fueron trasladadas a la Clinica Country. Hasta el momento, no se han entregado detalles oficiales sobre su estado de salud.

Tal y como reportó Tatiana Sanabria, periodista de Noticias Caracol, a esta hora las autoridades adelantan un plan candado sobre la carrera Séptima para dar con los responsables del ataque, quienes huyeron del lugar en una motocicleta. También se conoce que, las dos personas lesionadas serían un cliente del reconocido gimnasio y su escolta (privado), quienes fueron heridos en varias oportunidades.

En ese contexto, las autoridades realizan las actividades pertinentes para esclarecer los móviles de este que, hasta el momento, es considerado un presunto intento de sicariato.

Publicidad

La Policía hace presencia en el punto, donde mantiene acordonada la zona y desarrolla las primeras labores de verificación e investigación. Asimismo, se espera la llegada del comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá al lugar de los hechos para el análisis de la situación.

En las próximas horas, las autoridades entregarían declaraciones oficiales desde el sitio para ampliar la información, esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias en las que se presenta el ataque.

Publicidad

Noticia en desarrollo
HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad