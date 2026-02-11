Reportan disparos frente a reconocido gimnasio en el norte de Bogotá: dos personas heridas

En la tarde de este miércoles 11 de febrero, un nuevo hecho de violencia generó alarma en el norte de Bogotá. De acuerdo con información preliminar, se reportó un tiroteo frente a un Bodytech ubicado en la calle 85 #7 - 13, situación que ha movilizado a las autoridades y a los organismos de emergencia.

Según los primeros reportes conocidos, varios disparos se escucharon en el sector, lo que provocó momentos de pánico entre quienes se encontraban en la zona. El incidente ocurrió en plena vía pública, en un punto concurrido de la capital.

En imágenes que circulan en redes sociales se observa al menos a dos personas heridas tendidas en el lugar de los hechos. Preliminarmente se conoce que estas dos personas resultaron lesionadas por arma de fuego y fueron trasladadas a la Clinica Country. Hasta el momento, no se han entregado detalles oficiales sobre su estado de salud.



Tal y como reportó Tatiana Sanabria, periodista de Noticias Caracol, a esta hora las autoridades adelantan un plan candado sobre la carrera Séptima para dar con los responsables del ataque, quienes huyeron del lugar en una motocicleta. También se conoce que, las dos personas lesionadas serían un cliente del reconocido gimnasio y su escolta (privado), quienes fueron heridos en varias oportunidades.



En ese contexto, las autoridades realizan las actividades pertinentes para esclarecer los móviles de este que, hasta el momento, es considerado un presunto intento de sicariato.

La Policía hace presencia en el punto, donde mantiene acordonada la zona y desarrolla las primeras labores de verificación e investigación. Asimismo, se espera la llegada del comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá al lugar de los hechos para el análisis de la situación.

En las próximas horas, las autoridades entregarían declaraciones oficiales desde el sitio para ampliar la información, esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias en las que se presenta el ataque.

Noticia en desarrollo

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co