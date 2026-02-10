Murió Lucía Angulo de Vargas, madre del periodista Jorge Alfredo Vargas

Colombia acompaña hoy en el dolor a uno de los periodistas más queridos y respetados del país. Jorge Alfredo Vargas, rostro emblemático de Noticias Caracol y referente del periodismo nacional, atraviesa un momento profundamente difícil tras el fallecimiento de su madre, Lucía Angulo de Vargas, quien partió este 10 de febrero de 2026 a los 81 años.



“Su vida no termina, se transforma en el amor que nos dejó. Nos queda su ejemplo, su fuerza y la esperanza de volver a encontrarnos en la paz del Señor”. Con esas palabras fue recordada doña Lucía, una mujer que dejó huella no solo en su familia, sino también en quienes, a través de su hijo, conocieron la importancia que tuvo en su vida.

La noticia fue compartida al cierre de la emisión de Noticias Caracol del mediodía, donde las presentadoras Ana Milena Gutiérrez y Alejandra Giraldo enviaron un mensaje de solidaridad al periodista: “Queremos enviarle un abrazo a nuestro compañero Jorge Alfredo Vargas por el fallecimiento de su señora madre; a él y a su familia, nuestra solidaridad. Paz en su tumba”.

Más tarde, en la edición central, su compañera María Lucía Fernández también dedicó unas sentidas palabras en nombre del equipo informativo: “Antes de finalizar, nuestro abrazo, solidaridad y sobre todo cariño para nuestro querido compañero Jorge Alfredo Vargas, su señora, sus hermanas y toda la familia. Lucía, la mamá de Jorge Alfredo, falleció este mediodía, así que compañero, nuestro más sentido pésame”, expresó la presentadora al cerrar el noticiero



Durante años, su voz firme y serena ha acompañado a millones de colombianos en los momentos más complejos del país. Con profesionalismo y rigor ha informado sobre hechos que han marcado la historia, convirtiéndose en uno de los presentadores más respetados y cercanos a la audiencia.



Más allá de su faceta profesional, Jorge Alfredo siempre mostró con orgullo el amor profundo que sentía por su madre, a quien llamaba cariñosamente “Pita”. En redes sociales solía dedicarle mensajes en fechas especiales, especialmente en su cumpleaños, resaltando su fortaleza, su fe y el papel fundamental que desempeñó en su formación como hombre y periodista.

El año pasado durante en el programa Voz Populi, el presentador recibió una llamada inesperada en plena transmisión. “¿Aló, aló, aló, Jorge Alfredo?”, se escuchó al aire. “¿Quién habla?”, respondió él. “Habla tu mamá”, contestó la señora Lucia.

“Madre, estás al aire”, dijo el periodista, sorprendido y conmovido.En esa conversación, doña Lucía le expresó: “Llamo a darte un saludo de cumpleaños, a mandarte un abrazo, un beso, a decirte y repetirte lo que te quiero. Te mando mil bendiciones y gracias por ser mi hijo”.

Ahora el país y Noticias Caracol acompaña a Jorge Alfredo Vargas y a su familia en este momento de duelo, recordando que, como bien lo expresa el mensaje en su memoria, la vida no termina, se transforma en el amor que permanece.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co

